Twitter, iOS uygulamalarına eklediği yeni bir özellikle geçmişte atılan tweetleri tekrar bulmayı kolaylaştırıyor. Geçtiğimiz aylarda eklediği diğer özelliklerle kullanıcılarına yenilikler sağlayan Twitter, profillere eklediği yeni ‘arama motoru’ ile yapılan eski paylaşımları gün yüzüne çıkarmayı daha da kolay hale getirdi.

Modern zamanın en büyük fikir alışverişi ve tartışma mecrası olan Twitter, kullanıcıların profillerine eklediği özellikle birlikte atılan eski tweetleri gün yüzüne çıkarmak için kolaylık sağlıyor. Geçtiğimiz dönemde yalnızca sınırlı sayıda profile eklenen bu özellik, deneme testinden geçip şimdi bütün kullanıcılarına sunuluyor. Ancak XDA’dan elde edilen bilgiye göre Twitter’a eklenen bu özellik, şu anda yalnızca iOS uygulamasında geçerli.

Twitter’a eklenen özellik, aslında tam olarak yeni sayılmaz. Kullanıcılar, Twitter’da belli bir profilin geçmişte attığı tweetleri arama motoruna “<kullanıcı adı> <arama terimi>” yazarak her platform üzerinden görebiliyorlardı. Fakat iOS uygulamalarına eklenen bu özellik, direkt olarak profiller üzerinden bu işlemi yapmamızı sağlıyor. Peki bu özellik nerede ve nasıl ulaşılıyor? Gelin bir de bunu inceleyelim.

Atılan eski tweetler kullanıcı profilleri üzerinden görülebiliyor:

iOS kullanıcıları, eski tweetlerini görmek istedikleri profilde sağ üst taraftaki arama işaretine bastıklarında karşılarına yeni bir arama sekmesi çıkıyor. Bu sekmede bulmak istediğiniz tweeti yazdığınızda karşınıza çıkıyor. Eğer tweetin içeriğini tam olarak hatırlayamıyorsanız da herhangi bir anahtar kelimeyi yazdığınızda o kelimenin kullanıldığı bütün geçmiş tweetleri görebiliyorsunuz. Bu şekilde bulmak istediğiniz içerikler daha kolay ulaşılabilir ve tartışmalar sırasında da eski defterler daha kolay açılabilir hale geldi.

Twitter, geçtiğimiz günlerde sunduğu yeni bir özellikle de Twitter’da paylaşılan Instagram linklerine ‘ön izleme’ eklemişti. Buna ek olarak, geçtiğimiz ay da platforma iki yeni özellik eklenmişti. Geçtiğimiz hafta eklenen “Süper Takip” özelliğiyle birlikte iOS kullanıcıları istedikleri hesaplara ‘premium üyelik’ satın alıp ekstra içerik görebiliyorlar. Ayrıca Twitter menüsünü özelleştirme seçeneği sunan yeni bir özellik de geliyor. Facebook’un krizden çıkamadığı bu dönemlerde Twitter, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam edecek gibi görünüyor.