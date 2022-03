Oscar Ödülleri'ndeki tokadının ardından Will Smith'e tepki göstermek isteyen on binlerce Twitter kullanıcısı, paylaşımlarına yanlış Will Smith hesabını etiketledi. Will Smith'in Twitter hesabının olmaması bir kenara, etiketlenen profil de hiç sorgulanmadı.

Hollywood’un en ünlü isimlerinden birisi olan Will Smith, geçtiğimiz gece düzenlenen Oscar Ödülleri töreninde bir skandala imza attı. Sunucu Chris Rock’ın eşiyle ilgili bir espri yapmasına sinirlenen Smith, canlı yayında Chris Rock’a tokat attı ve küfürle karısının adını ağzına almamasını söyledi. Will Smith olayı sosyal medyada fazlasıyla tepki çekerken, Twitter’da Will Smith ile aynı ada sahip bir kullanıcı bu olayın ister istemez kurbanı oldu. Aslında bir Twitch yayıncısı ve oyun geliştiricisi olan bu Will Smith, aktör Will Smith’in Twitter hesabının olmayışıyla “@willsmith” kullanıcı adını almıştı. Haliyle yayıncı Will’i profiline girmeden aktör Will sanan kişilerin de paylaşımlarındaki etiketlerin hedefi oldu. Bir gecede 100 binden fazla takipçi geldi Tokadın hemen ardından başlayan paylaşımların ardından yayıncı Will Smith, hesabından da bir açıklama paylaştı. Tokatla birlikte bir yakınma paylaşan yayıncının bu Tweet’i 865 binden fazla beğeni alırken, altında da profili ziyaret edip “Kim bu?” diye bakmayan on binlerden de tepki topladı. Oscar Ödülleri’nin sonunda bir açıklama daha paylaşan yayıncı, “Ciddi konuşayım, adına üzüldüğün/mutlu olduğun kişi ben değilim. Geçimimi sağlamak için podcast’ler ve video oyunları yapıyorum. Diğer adam yerine insanları bana kızdırma pahasına, kelimelere şiddetle cevap vermeyi bırakırsak dünya daha iyi bir yer olurdu.” ifadelerini paylaştı. Öte yandan yayıncı Smith’in Twitter hesabı, bir gecede 100 binden fazla takipçi topladı. İLGİLİ HABER Will Smith, Oscar Sunucusunu Tokatladı: Karımın Adını O S... Ağzına Alma [Video] İLGİLİ HABER Oscar Töreninde Sunucuya Tokat Atarak Tarihe Geçen Will Smith, Özür Diledi

Kaynak : https://www.independent.co.uk/life-style/twitter-will-smith-oscars-chris-rock-b2046213.html

