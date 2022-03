Will Smith, Tokatladığı Chris Rock'tan Özür Diledi

Geçtiğimiz gece Oscar Ödülleri'nde sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith, bugün yaptığı paylaşımda Rock'tan özür diledi. Smith, karısının hastalığıyla ilgili yapılan espriye yönelik duygusal yaklaştığını ifade etti.

Dün gerçekleşen 94. Oscar Ödülleri, televizyon ve sinema tarihine geçen bir ana tanıklık etti. Canlı yayın sırasında törenin sunucularından Chris Rock, Will Smith’in eşiyle ilgili bir espri yaptı. Bu espriyi hoş karşılamayan Will Smith ise ayağa kalktı, Chris Rock’a doğru yürüdü ve Rock’a sert bir tokat attı.

Bu olaydan birkaç dakika sonra sahneye kazandığı Oscar’ı almak üzere çıkan Will Smith, yaşananlardan dolayı herkesten özür dilese de Chris Rock’tan özür dilemeyi o anda reddetti. Smith, geçtiğimiz saatlerde yaptığı yeni paylaşımdaysa bunu gerçekleştirdi. Smith’in Instagram hesabından paylaştığı özür açıklaması şu şekildeydi:

Will Smith'ten Chris Rock'a özür:

“Şiddetin tüm biçimleri zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi. Benim tarafıma şakalar işin bir parçası ama Jada'nın tıbbi durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal olarak tepki verdim.

Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris. Çizgiyi aştım ve yanılmışım. Utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamın göstergesi değildi. Sevgi ve nezaketin olduğu bir dünyada şiddete yer yoktur.

Ayrıca Akademi'den, gösterinin yapımcılarından, tüm katılımcılardan ve dünyanın dört bir yanından izleyen herkesten özür diliyorum. Williams Ailesinden ve Kral Richard Ailemden özür dilemek istiyorum. Davranışımın, aksi takdirde hepimiz için muhteşem olan bir yolculuğu lekelediği için çok üzgünüm.”

Will Smith, Chris Rok’a olan özrünü paylaşırken bir diğer açıklama da Oscar’ı düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden geldi. Akademi, Will Smith’in eylemlerini kınadığını açıkladı ve yasalara uygun olarak yapılması gerekenin araştırıldığını belirtti. Will Smith’e verilen Oscar’ın geri alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.