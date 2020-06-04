Snapchat'ten Trump İçin 'Irkçılığı Körükleyen Hesap' Çıkışı

Bir dönemlerin en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Snapchat, Donald Trump'ın paylaşımlarını reklam etmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, platform içinde ırkçılığı körükleyecek hesapların reklamının yapılamayacağı ifade edildi. Kullanıcılar, bundan sonra keşfet bölümüne girdiklerinde Trump'ın paylaşımlarını görmeyecekler.

ABD'de ortam henüz durulmuş durumda değil. Ancak Snapchat'ten gelen son açıklamalar, Trump'ı biraz daha kızdırarak sosyal medyaya olan kinini artırabilir. Zira Snapchat yönetimi, platform içerisinde Donald Trump'ı reklam etmeyeceklerini açıkladı. Bir şirket sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamalarda açık bir şekilde Donald Trump'ın Snapchat hesabından yapılan paylaşımların keşfet bölümüne çıkmayacağını söyledi.

Bugün pek çoğumuz Snapchat kullanmıyoruz. Ancak Snapchat'in, bir dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından olduğunu çoğumuz hatırlayacaktır. Tıpkı diğer uygulamalar gibi Snapchat'in de bir Keşfet bölümü var ancak Snapchat artık, yeni içerikleri keşfetmemizi sağlayan bu bölümde Donald Trump'ın paylaşımlarına yer vermeyecek.

"Keşfette ırkçılık ve adaletsizliğin reklamını yapmayacağız."

Snapchat sözcüsünün CNN'e yaptığı açıklamalarda, Başkan Donald Trump'ın paylaşımlarının keşfette yer almayacağı ve platformun bu bölümünde ücretsiz olarak adaletsizlik ve ırkçılığı körükleyecek paylaşımlara yer verilmeyeceği ifade ediliyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Twitter da Donald Trump'ın bir paylaşımını gizlemişti.

Snapchat CEO'su, Trump'ı üstü kapalı olarak "bölücülükle" suçluyor

Konuyla ilgili olarak Snap CEO'su Evan Spiegel'den de bazı açıklamalar geldi. Platformda ırkçı şiddeti körükleyecek hiçbir hesabın tanıtılmayacağını söyleyen Spiegel, bu durumun topluluk kurallarında da açıkça belirtildiğini, "bölücü" kişilerin hesaplarının Snapchat'te olabileceğini ancak bu tür kişilerin hiçbir zaman reklam edilmeyeceğini vurguluyor.

Donald Trump cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Snapchat tarafından yapılacak açıklamaların, özellikle de bölücülükle ilgili bölümün Trump'ı gerçekten de sinirlendireceği aşikar. Bu arada, günümüzde Instagram'dan WhatsApp'a kadar hemen her yerde karşımıza çıkan Hikayeler'in mucidi olan Evan Spiegel'i anlattığımız Twitter flood'umuza buradan erişebilirsiniz.