Bazı Twitter kullanıcıları, platformun tweetlerin ekran görüntüsü yerine direkt olarak paylaşılmasını istediğini gösteren pencerelerle karşılaşmaya başladı. Bunun, şirketin platform kullanıcıları artırmak için üzerinde çalıştığı bir özellik olabileceği ifade edildi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, son zamanlarda Elon Musk ile arasında yaşananlarla gündeme geliyordu. Ancak platform, bunun dışında ‘tweet düzenleme’ özelliği gibi birçok yenilikle de karşımıza çıkıyordu.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan platformun şimdi ise yeni bir şey üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bazı Twitter kullanıcıları tarafından fark edilen bir pop-up, platformun bir tweet’in ekran görüntüsünü aldığımızı bildiğini gösterdi.

Twitter, bir tweetin ekran görüntüsü olarak paylaşılmasını istemiyor

Uygulama araştırmacısı olan Jane Manchun Wong, hesabı üzerinden platformda karşılaştığı bir açılır pencereyi paylaştı. Bu, Twitter’ın bir tweet’in ekran görüntüsünün alındığını anlayabildiğini ve bunun yerine tweetlerin bağlantılarının paylaşılmasını istediğini ortaya koydu. Paylaşılan fotoğrafta da açılan pencerede “Bunun yerine Tweetii paylaşmak ister misin?” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ayrıca bu ifadenin alt kısmında ‘Linki kopyala’ ve ‘Tweeti paylaş’ seçeneklerinin de kullanıcılara sunulması göze çarptı.

Dev platform, kullanıcıların karşısına çıkan ve tweetleri ekran görüntüsü almak yerine direkt paylaşmasını isteyen pencere ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bunun, Twitter’ı daha fazla kişinin kullanmasını sağlamak için üzerinde çalışılan bir güncelleme olma ihtimali yüksek. Bilindiği üzere Twitter’dan alınan ekran görüntüleri farklı platformlarda sık sık paylaşılıyor. Bu da platformun etkileşim kaybetmesine neden oluyor.

Bu gelişme, Twitter’ın kullanıcılarını büyütmek için hamlelerine devam ettiğini ortaya koydu. Şirket, Ağustos ayında da potansiyel yeni kullanıcılar için hesap açmadan Twitter’a girebilmelerini sağlamak için testlere başladığını duyurmuştu.

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