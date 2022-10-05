Nisan ayında Twitter'a teklif sunan, yaşanan kaosun ardından teklifini geri çeken Elon Musk, bugün Twitter için aynı teklifi tekrar sundu. Peki, Musk'ın bu hareketleri neden kaynaklanıyor? Olay, sandığınızdan başka bir boyutta.

Geçtiğimiz nisan ayında Elon Musk, tüm dünyayı şoka uğratan bir haberle gündeme gelmişti. SpaceX, Tesla, Neuralink ve The Boring Company şirketlerini kurucusu olan dünyanın en zengin insanı, Twitter’ı satın almak üzere teklif sunmuştu.

Fakat bu teklifin ardından adeta kaos yaşanmış, Twitter ve Elon Musk birbirine girmiş, en sonunda Musk teklifini geri çekmişti. Twitter ve Elon Musk, bu olayların ardından davalık olurken geçtiğimiz gece yine bir sürpriz gelişme yaşandı ve Elon Musk, Twitter’ı satın almak için yeniden teklif sundu. Üstelik bu teklifinde yeniden aynı parayı ödeyeceğini (44 milyar dolar) söyledi. İyi de, Elon Musk neden Twitter için tekrar teklif sundu?

Önce neler olduğunu gün gün hatırlayalım:

Elon Musk’ın Twitter’ı alma isteği nisan ayında bir sürpriz olarak görülse de aslında pek de öyle değildi. Musk, az sonra da üzerinde fazlasıyla duracağımız yeni mahkeme belgelerine göre bu planı uzun zamandır kuruyordu. Söz konusu mesajlarda Musk, konuşma özgürlüğü ve içerik moderasyonu kararlarından şikâyet ediyordu. Ayrıca Musk, nisan ayındaki bir TED röportajında “konuşma özgürlüğü için kapsayıcı bir arena” istediğini dillendiriyordu. Yine de gelin, Musk ve Twitter arasındaki olayları kronolojik olarak hatırlayalım:

Bu kadar kaosun ardından Elon Musk, ne oldu da Twitter’ı yeniden satın almaya karar verdi? Cevap, 23 Ağustos – 4 Ekim arasında saklı olabilir:

23 Ağustos günü yargıca sunulan belgelerde Twitter’ın eski güvenlik şefi Peiter “Mudge” Zatko, Twitter’ı Elon Musk karşısında haksız çıkaracak bazı kanıtlar sunmuştu. Zatko, bu kanıtları sunmadan önce Elon Musk veya ekibinden bir kişiyle iletişime geçmediğine dair yemin de etti. Fakat ortalığı karıştıran asıl şey, Zatko’nun ifadesinden önce ortaya çıkan bir e-postaydı.

Söz konusu e-posta, 6 Mayıs’ta Musk’ı temsil eden hukuk şirketi Quinn Emanuel bünyesindeki avukat Alex Spiro’ya, anonim bir ProtonMail hesabından gönderilmişti. Kendisini “Twitter’ın Güven ve Güvenlik/İçerik Denetleme bölümündeki ekiplerin lideri ve eski yöneticisi” olarak tanımlayan bu anonim kişi, Musk ekibinin bir başka platform ile “alternatif güvenli yollar” aracılığıyla iletişime geçtiğini, Twitter hakkında bilgi talep ettiğini öne sürüyordu.

Bu e-postanın ortaya çıkmasıyla birlikte Twitter, Musk’ın yakın bağlantılarının mesajlarının, basılı belgelerinin ve diğer tüm dijital iletişimlerinin araştırılmasını talep etti. Musk ekibiyse bu talebe “ek keşif davayla alakasız” argümanıyla karşı çıktı. Fakat Twitter-Musk davasına bakan yargıç Chancellor Kathaleen McCormick, Musk ekibinin talebini reddetti.

Yargıç, bu kararıyla Twitter’a Musk ya da Musk’ın ekibinin e-postalar dışındaki iletişimlerini, belirlenecek 15 arama terimiyle araştırma hakkı sundu. Böylelikle Musk ve Musk ekibinin daha önce bilinmeyen iletişimleri de gün yüzüne çıkabilecekti. Yani adeta gizli dosyalar ve yazışmalar açığa çıkabilirdi.

Musk’ın yeniden satın alma kararı, olası yenilgisini ön gördüğünü de gösterir nitelikteydi:

Yargıç McCormick, Elon Musk’ın ekibine ‘ek belgeleri’ sunmak için 7 Ekim Cuma’ya kadar zaman vermişti. Anonim e-postanın alıcısı olan Alex Spiro da e-postanın ardından neler yaptığını 5 Ekim günü, yani bu yazıyı yazdığımız gün açıklayacaktı.

Fakat tam da Spiro’nun ifade günü yaklaşırken, Elon Musk’tan bir son dakika hamlesi geldi. Ne kadar tesadüf, değil mi? Musk, SEC’e sunduğu resmi yazıda Twitter’ı satın alma teklifini aynı şekilde sürdüreceğini belirtti. Fakat bu satın alımın devam etmesi için de şu şartı koydu:

“Mahkeme, (Chancery Mahkemesi) duruşmayı ve bununla ilgili tüm diğer işlemleri, durdurma veya Mahkemenin ek kararına kadar ertelerse”

Peki bu durumda dava ne olacak? Uzmanlara göre devam edecek:

Pek çok hukuk uzmanına göre Musk ve Twitter arasındaki dava, Musk’ın talebine ve beklentisine rağmen durdurulmayacak ve devam edecek. Tüm delillerle birlikte yapılan değerlendirmenin ardından duruşma, 17 Ekim’de gerçekleşecek. Tabii bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ancak bugün (5 Ekim) ya da önümüzdeki günlerde öğrenebileceğiz.

Elon Musk, Twitter’ı satın almasının asıl amacını da aslında 5 Ekim’in ilk saatlerinde açıkladı:

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen ‘kendi sosyal medya platformunu mu kuruyor?’ sorusunu aslında bu Tweet ile cevapladı. Musk, Tweet’inde “Twitter satın almak, ‘her şey uygulaması’ olan X'i oluşturmak için bir hızlandırıcıdır.” ifadelerini kullandı.

Musk, geçtiğimiz haftalarda “Twitter anlaşması gerçekleşmezse kendi sosyal platformunuzu yaratmayı düşündün mü?” sorusuna sadece “X.com” yazarak cevap vermişti. Bu alan adı, Elon Musk tarafından 1999 yılında çevrimiçi banka hizmeti sunmak üzere kurulmuştu. Alan adı, 2017 yılında PayPal’dan tekrar Elon Musk’ın eline geçmişti.

Ee, yani Elon Musk Twitter’ı satın alıp ne yapacak?

Musk’ın planlarını kestirmek şu anda bir hayli zor. Fakat günümüzün en tartışmalı ismi olan Musk’ın güncel paylaşımlarına bakarsak, ayrı bir sosyal medya platformu kurma planının olduğunu açıkça görebiliyoruz. Ancak bu platformun kurulumunda Twitter’ın nasıl bir rol üstleneceğini söylemek mümkün değil.

Elon Musk ve Twitter arasındaki sürecin nereye varacağı halen net değil. Dava bir noktada bitecek ya da satın alım gerçekleşecek olsa da muhtemelen tüm sorularımız yakın zamanda cevaplanmayacak.