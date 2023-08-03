Twitter'ın App Store'da X olarak yeniden markalaşması, iPhone sahiplerini rahatsız etti. Uygulamaya 1 puan yağmaya başladı. Ancak aktif kullanıcı sayısı artıyor.

Bir süredir yeniden markalaşma süreci içerisinde olan X -eski adıyla Twitter-, App Store ve Google Play Store aracılığıyla mobil cihazlar için de dönüştü. Ancak bu durum, özellikle de App Store tarafında kullanıcıları memnun etmemiş gibi görünüyor. Zira App Store'da ismi, logosu ve açıklaması değiştirilen X, iPhone kullanıcılarının tepkisine yol açtı. Pazar analiz şirketi Sensor Tower'ın verileri, kullanıcıların mavi kuştan vazgeçemediklerini gözler önüne seriyor.

Sensor Tower tarafından yapılan analizlere göre 24 Temmuz'dan, yani Twitter'ın X olarak dönüştüğü günden beri, App Store ABD'deki kullanıcıların yüzde 78'i, uygulama incelemesine 1 puan verdi. Sadece bu da değil. Yapılan incelemeler, X'e yapılan yorumların da genel olarak olumsuz olduğunu gözler önüne seriyor. Kimi kullanıcılar "Kuşu geri getirin" şeklinde yorum yazarken kimisi ise "İyi bir uygulama kötüleşmeye başladı" diyor.

Uygulamanın popülaritesi artmaya başladı!

*X olarak yeniden markalaşan Twitter uygulamasına son dönemlerde gelen yorumlar.

Sensor Tower, X için yapılan indirmeleri de analiz etti. Yapılan çalışma sonucunda, yeniden markalaşan platforma olan ilginin yükseldiği ortaya çıktı. Öyle ki X indirmeleri, küresel çapta haftalık yüzde 20 civarında artış göstermeye başladı. Buna paralel olarak, aktif kullanıcı sayısı da haftalık bazda yüzde 3 ila yüzde 4 aralığında artış göstermeye başladı. Yani kullanıcılar, olumsuz yorumlara rağmen X'teki değişimleri görmek için uygulamaya daha fazla girmeye başladı.

Yapılan araştırma, indirme sayıları ile aktif kullanıcı sayısının arttığını gösterse de kullanıcı ilgisinin düştüğünü gözler önüne seriyor. Sensor Tower verilerine göre kullanıcıların X'te harcadıkları süre, haftalık bazda yüzde 7 düşüş gösterdi. Bununla birlikte, kullanıcıların gün içinde X kullanma oranlarında da gerileme var. Kullanıcıların gün içindeki X'e yeniden giriş oranları yüzde 6 azaldı. Ancak tüm bunlar şaşırtıcı değil. Dünyanın en büyük mikroblog platformunun yeniden markalaşma sürecinin sancılı olacağını herkes az çok tahmin ediyordu.