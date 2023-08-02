Twitter ya da yeni adıyla X'te parasını verip mavi tik alan kullanıcılar, artık isterlerse mavi tiki profillerinden gizleyebilecekler. Ayrıca Tweetdeck'in de ismi değişmiş durumda.

Eylül 2022’de Elon Musk tarafından satın alınan Twitter (yeni adıyla X), deneme tahtasına dönmüş, pek çok yeni özelliğe kavuşmuştu. Bu özelliklerden birisi de mavi tikli onay rozetlerinin bağlandığı Twitter’a aylık veya yıllık ücret ödeyerek edinilebilen Blue aboneliğiydi.

Twitter Blue ile ücretsiz olarak tanınmış kişilere verilen mavi tik uygulaması tarih olmuş, bu rozetler sadece Blue abonelerine verilmeye başlamıştı. Twitter, yeni bir güncellemeyle bu durumda da bir değişikliğe imza attı.

Twitter Blue aboneleri, mavi tik rozetlerini gizleyebilecek:

Twitter Blue’ya abone olan ancak mavi tik rozetlerini göstermek istemeyen kullanıcılar artık bunun için bir çözüme sahip. Kullanıcılar, profil özelleştirme sayfasında artık mavi tik rozetlerini gizlemelerini sağlayacak bir seçeneğe sahip.

Mavi tikini gizlemek isteyenler, “Mavi onay işaretini gizle” seçeneğini aktifleştirerek dileklerini gerçekleştirebilirler.

Sadece Blue abonelerine özel yapılan Tweetdeck’in ismi de değişti:

Elon Musk’ın Twitter’ı X’e dönüştürme sürecinde son kurban, Tweetdeck oldu. Yakın zamanda sadece Blue abonelerine özel hale getirilen platformun yeni adı “XPro” olarak değiştirildi.