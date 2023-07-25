Twitter (veya yeni adıyla X), yeni logosuyla büyük bir tartışma başlattı. Logonun lisanslanması mümkün olmayan bir karakter olduğu ortaya çıktı.

2006 yılında halka açılan Twitter, Eylül 2022’de Elon Musk tarafından satın alındı. Bu tarihe kadar son derece ince eleyip sık dokuyarak kullanıcı deneyimi sunmaya çalışan platform, satın alımın ardından bir deneme tahtasına döndü.

Birkaç defa farklı şekillerde denenen Twitter Blue aboneliği ve Tweet görüntüleme sınırları gibi yenilikler çokça eleştirilmeye devam ederken Musk, 24 Temmuz’da bombayı patlattı, Twitter’ı kendisinin süper uygulama vizyonu ‘X’e dönüştürmeye başladı. Twitter logosu da değişti, yerini bir X aldı. Ancak yeni logo, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Twitter’ın yeni logosu kasten lisanslanamaz!

Twitter’ın yeni logosu.

İlk tartışma, logonun kaynağı, dolayısıyla lisanslanıp lisanslanamayacağıydı. İnternet dünyasında her şeyin bulunabileceği Musk’ın da peşinen bildiği bir bilgi olsa da görünüşe göre yeni logonun tam olarak nereden geldiğini hiç araştırmamış. Ekibi de.

Zira Twitter’ın yeni logosu, lisanslanması yasak bir Unicode karakterinin ta kendisi. Üzerinde hiçbir düzenleme dahi yapılmamış, doğrudan karakter alınmış ve Twitter’a yeni logo olarak yapıştırılmış. Söz konusu karakterin kodu ise “U+1D54F”.

İşin can alıcı kısmı, karakterlerin geliştiricisi Unicode Consertium’un bu karakterlerin kesinlikle ürün veya yayına dahil edilemeyeceğini belirtmesi. Bu tür durumlarda Consertium’un açık yazılı izninin verilmesi zorunlu tutuluyor. Normal şartlarda tüm karakterler bireysel veya şirket için kullanımda ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Unicode, Unicode Consortium tarafından geliştirilen ve her bir karaktere bir sayı değeri atayan standarttır. Bu sayede bilgisayar ortamında tüm sistemlerin metinleri tek bir standart altında temsil etmesi sağlanıyor, herhangi bir sistemsel karmaşıklık yaşanmıyor.

Twitter bu durumun farkında mı değil mi bilinmiyor, ancak yeni logo zaten “geçici” bir logo:

Unicode ve yeni logo tartışması sürerken Twitter’da görev yapan mühendis “@EdDaWord”, 25 Temmuz’da yaptığı paylaşımda yeni bir logonun gelebileceğine dair ilk işareti verdi. Ed, yalnızca “İkon versiyon 2 yakında geliyor.” paylaşımı yaptı.

Elon Musk da aslında yeni logo için “geçici” demişti:

Henüz yeni logo yayınlanmamışken Elon Musk, X.com’un Twitter’a yönlendirmesinin başlamasıyla şu paylaşımı yapmıştı:

"X.com şimdi twitter.com'a yönlendiriyor. Geçici X logosu bugün içinde yayınlanacak."

Tüm bu açıklamalara baktığımızda X'in logosunun yenileneceğine dair şüphemiz kalmıyor. Yeni logonun ne zaman gösterileceğine ve nasıl bir şeye benzeyeceğine dair henüz bir ipucu bulunmuyor.