Twitter genel merkezin logoların sökümü polisler tarafından engellendi. İşlem yarıda kalınca binanın yüzünde sadece "er" ibaresi kaldı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın son günlerdeki tek gündemi Twitter'ın X olarak yeniden markalaştırmak. Hal böyle olunca dört bir yandan çalışmalar sürüyor. Bu bağlamda; geçtiğimiz günlerde X'in logosu açıklandı. Ayrıca Twitter'a giren kullanıcılar, X vurgusunu daha çok görmeye başladılar. Tabi dijital ortamda tüm bunlar yaşanırken, Twitter'ın ABD'deki genel merkez binasında da çalışmalar devam ediyor.

Elon Musk, Twitter genel merkez binasındaki logonun kaldırılması için de harekete geçti. Çağırılan vinç ile binanın dışındaki logonun sökülmesi istendi. Ancak bu girişim, polis müdahalesi ile sonuçlandı. İşi yarıda bırakan görevliler, logoyu sökemediler. Twitter genel merkez binasında artık sadece "er" ibaresi bulunuyor. Peki ne oldu da Elon Musk ile ABD'li kolluk kuvvetleri karşı karşıya geldiler? Logo sökümü neden yarıda kaldı?

Vinç gidince, Twitter genel merkez binası böyle kaldı:

Polislerin Twitter genel merkez binasına neden geldiklerine ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak San Francisco yerel basını ile kolluk kuvvetleri arasında yapılan görüşmeye göre meselenin özü, izinsiz sokak kapatmaydı. Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgiye göre vinç, izin almadan yolu kapatmıştı. Öte yandan; Twitter logosunun söküleceğinin mülk sahibine bildirilmediği de yine kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Bu arada, Elon Musk'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak yaşanan sorunun kısa bir süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. Elon Musk ve ekibi hem vinç için izin aldıktan hem de mülk sahibini bilgilendirdikten sonra logonun yarıda kalan söküm işlemini tamamlayacaktır. Tüm bunların sadece zaman meselesi olduğunu söyleyelim.