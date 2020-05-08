Sosyal medya platformu Twitter'ın masaüstü uygulamasında uzun zamandır beklenen 'zaman ayarlı tweet atma' özelliğini aktif etmeye başladığı belirtiliyor. Özelliğin test için mi aktif edildiği yoksa dünyadaki tüm kullanıcılara açık olarak mı yayınlanacağı henüz anlaşılamadı.

Twitter, kullanıcıların büyük bir hevesle kullanacağı en önemli özelliklerden biri olan zaman ayarlı tweet atma seçeneğini bazı kişiler için kullanıma açmış gibi görünüyor. Bu özelliğin özellikle sosyal medya yöneticileri ve haber yayınlarının tweet'lerini kontrol etmede çok işe yarayacağı tahmin ediliyor.

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, atacakları tweet için özel bir gün ve saat belirleyebilecek. Bunun yanı sıra Zaman Çizelgesi pencerenize giderek bütün zaman ayarlı tweet'lerinize erişim sağlayabileceksiniz. Bununla birlikte zaman ayarlı tweet atma özelliğinin şu anda yalnızca belirli kişiler tarafından kullanılabildiği belirtiliyor.

Yeni özellik test ediliyor olabilir:

Yeni özelliğin test mi, yoksa dünyadaki tüm masaüstü Twitter uygulaması kullanıcılarına açık mı olduğu henüz belirsizliğini koruyor. Twitter, geçen sene tweet atma penceresinde zaman ayarlı tweet denemesi yapmaya başlamıştı ancak yeni özellik için zaman ayarlı tweet atmaya özel bir buton eklendiği görülüyor. Zaman ayarlı tweet atma seçeneğiyse şimdiye kadar Twitter'ın kendi uygulamasında bulunmasa da TweetDeck ya da üçüncü parti uygulamalardan olan Buffer aracılığıyla kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu.

Popüler sosyal medya platformu, bir süredir potansiyel olarak zararlı içeriklere cevap veren kullanıcılara uyarı gönderme gibi özellikleri de test ediyor. Testler kapsamında şirket, kullanıcılara potansiyel olarak rahatsız edici tweet'leri göndermeye başlamadan önce yanıtları yeniden düşünmek isteyip istemediklerini soracak. Kullanıcılara 'Gönder' tuşunu tıkladıklarında tweet'lerindeki kelimelerin bildirilen kelimelerle benzer olup olmadığı söylenecek ve mesajı düzeltmek isteyip istemedikleri sorulacak.

Twitter’ın küresel güvenlik politikasından sorumlu isim Sunita Saligram, insanların tweet atmadan önce davranışlarını ve dillerini yeniden düşünmeye teşvik etmeye çalıştıklarını ifade etti. Öyle ki kendilerini sıcak bir tartışmanın ortasında bulan kullanıcılar, o an tweet'lerinde hiç istemedikleri ifadeleri kullanabiliyor.