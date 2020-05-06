Twitter; geçtiğimiz günlerde oldukça radikal bir değişikliğe imza atmış, tweet SMS bildirimi hizmetini birçok ülkede sonlandırmıştı. ABD merkezli sosyal medya platformu şimdi de tweet atmadan önce son bir kez düşünmenizi sağlayacak yeni bir özelliğin denemesini yapıyor.

Twitter, platformda zorbalık ve tacizi azaltabilecek yeni bir özelliği test ediyor. Testler kapsamında şirket, kullanıcılara potansiyel olarak rahatsız edici tweet'leri göndermeye başlamadan önce yanıtları yeniden düşünmek isteyip istemediklerini soracak. Kullanıcılara 'Gönder' tuşunu tıkladıklarında tweet'lerindeki kelimelerin bildirilen kelimelerle benzer olup olmadığı söylenecek ve mesajı düzeltmek isteyip istemedikleri sorulacak.

Twitter’dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Bir yanıtı yeniden düşünmenize izin vermek için tweet'iniz zararlı olabilecek bir dil barındırıyorsa, gönderinizi yayınlamadan önce gözden geçirme seçeneği sunan bir sistemle iOS'ta sınırlı bir deneme yapıyoruz.”

Twitter, art niyetli mesajlara karşı harekete geçti:

Açıklamadan da anlaşılabileceği üzere özellik, şimdilik iOS işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde test ediliyor. Özelliğin Android’e ne zaman geleceğini bekleyip görmemiz gerekecek. Bununla birlikte Twitter, nefret ve küfür içerikli gönderileri platformdan silmesi için uzun süredir baskı altında.

Twitter’ın küresel güvenlik politikasından sorumlu isim Sunita Saligram, insanların tweet atmadan önce davranışlarını ve dillerini yeniden düşünmeye teşvik etmeye çalıştıklarını ifade etti. Öyle ki kendilerini sıcak bir tartışmanın ortasında bulan kullanıcılar, o an tweet’lerinde hiç istemedikleri ifadeleri kullanabilir.

ABD merkezli şirketin politikalarına göre kullanıcıların ırkçı, cinsiyetçi ve aşağılayıcı içeriklerle kişileri hedef almasına izin verilmiyor. Twitter’ın şeffaflık raporuna göre şirket, geçtiğimiz yılın ocak ve haziran ayları arasında kötüye kullanım politikaları çerçevesinde 396 bine yakın hesaba karşı ve suiistimal politikaları çerçevesinde de 58 binden fazla hesaba karşı harekete geçti.