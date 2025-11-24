Uber Eats, Getir Yemek'i Satın Almak İçin Anlaşmaya Vardı: Son Söz Rekabet Kurumunda!

Reuters'in aktardığı bilgilere göre Uber Eats, Mubadala ile Getir Yemek'i satın alım konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların gözü artık Rekabet Kurumunda.

Başta pandemi dönemi olmak üzere hızlı market teslimatında zirveye oynayan ve bir zamanlar 12 milyar dolarlık dev bir değere ulaşan yerli girişim Getir'in yemek teslimat birimi Getir Yemek, global teknoloji devi Uber'e satılıyor. Reuters'in duyurduğu gelişmeye göre taraflar satış için prensip anlaşmasına vardı ancak satışın tamamlanması için Rekabet Kurumunun onayı gerekiyor.

Konuya yakın kaynaklar, anlaşmanın büyüklüğü ve diğer detayları hakkında bilgi vermekten kaçınsa da Rekabet Kurumunun incelemesinin ardından nihai kararın netleşeceğini belirtiyor. Mubadala, bu satıştan önce de Getir Araç'ın tamamını Tiktak'a satarak Türkiye operasyonlarından çıkış sinyallerini vermişti.

Türkiye'nin iki büyük yemek dağıtım markası Uber'e ait olacak

Eğer Getir Yemek satışı Rekabet Kurumundan onay alırsa ABD merkezli Uber, Türkiye'deki yemek teslimat pazarında dev bir marka hâline gelecek ve sektördeki dengeleri kökten değiştirecek. Zira Uber, daha önce Mayıs ayında Trendyol Grubu ile Trendyol GO'nun %85'inin 700 milyon dolar karşılığında devri konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu yeni satın alım onaylandığı takdirde Uber, Türkiye'nin en bilinen iki büyük yemek dağıtım markasını (Trendyol GO ve Getir Yemek) çatısı altında toplamış olacak.

Pandemi sonrası tüketici talebindeki düşüşle küçülmeye giden ve yurt dışı operasyonlarını kapatan Getir'in bu zorlu süreci, ana hissedarın çıkış stratejisiyle sonuçlanmak üzere diyebiliriz. Bir zamanlar parlayan yıldız olan şirketin bu hamlesiyle birlikte, Türkiye'deki online yemek teslimat rekabeti artık Uber ile Alman Delivery Hero'nun sahibi olduğu Yemeksepeti arasında sürecek gibi.