Uber'in San Francisco'da yaşayan görme engelli bir kadın tarafından açılan dava sonrası 1,1 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. İddiaya göre Uber sürücüleri, görme engelli kadını ve rehber köpeğini birçok kez araca almayı reddederek mağduriyet yaşamasına sebep oldu.

Dünyanın önde gelen taşımacılık servisi Uber, sürücülerinin görme engelli bir kadını taşımayı reddettiği yönündeki iddiaların ardından 1,1 milyon dolarlık tazminat cezasına çarptırıldı. Perşembe günü görülen duruşmada hâkim, Uber'in 'sürücülerin davranışlarından sorumlu olmadığı' yönündeki görüşünü reddetti.

San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaşayan görme engelli Lisa Irving, kendisine yardımcı olan rehber köpeği nedeniyle Uber sürücüleri tarafından defalarca reddedildiğini ve ayrımcılık gördüğünü iddia etti. Irving, Uber sürücülerinin tutumu yüzünden işinden atıldığını öne sürüyor.

Mahkeme, görme engelli kadını haklı buldu:

Dava dosyasında Irving, sürücülerin ona zorbalık yaptığını ve sözlü tacizde bulunduğunu, bu durumu Uber'e bildirmesine rağmen sürücülerin davranışlarının devam ettiğini bildirdi. Uber, sürücülerini bağımsız yükleniciler olarak gördüğü için onların davranışlarından sorumlu olmadığını iddia etmişti.

Yargıç Rudolph Gerber ise 18 Mart tarihli kararında, Amerikan Engelliler Yasası'nın (ADA), hizmetlerin bir yüklenici tarafından sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın ulaşım da dahil olmak üzere "kamusal yaşamın her alanında" engelli kişilere karşı ayrımcılığı yasakladığını kaydetti. Neticede Uber'in, sürücüleri üzerindeki sözleşmeye dayalı denetimden ve çalışanlarını uygun şekilde eğiterek ayrımcılığı önleyememekten sorumlu olduğuna karar verildi.

Avukatların iddialarına göre Irving, Uber sürücüleri tarafından reddedilmesinin yanı sıra birkaç kez de gece geç saatlerde terk edildi ve mahsur kaldı. Mahsur kaldıktan sonra güvenliği konusunda endişe ettiğini belirten Irving, ayrıca iptal edilen yolculukların işe geç kalmasına neden olduğunu ve sonuç olarak işinden kovulduğunu iddia etti.