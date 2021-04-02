61 Avukatlık Barosu, Arka Sokaklar'ı RTÜK'e Şikayet Etti

Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar dizisinde geçen bir sahnede polis memurları avukat rolündeki kişiye şiddet içerikli davranışlarda bulunmuş, bir nevi avukatlık mesleğini aşağılamıştı. Yayınlanan bölümden sonra son derece rahatsız olan 61 Avukatlık Barosu, diziyi RTÜK'e şikayet etti.

2006 yılından beri Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşan Arka Sokaklar dizisi, dizide yer verilen avukat ve polis sahneleri sebebiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Polis memurlarının avukatlara karşı sergilediği haksız ve şiddetli tavır, avukatların tepkisini çekti ve toplamda 61 baro başkanı Arka Sokaklar dizisini RTÜK’e şikayet etti.

RTÜK’e yapılan şikayette dizinin polisleri ve avukatları karşı karşıya getirme niyetinde olduğu belirtilirken, senaryoda çirkin muamele ve tahrik unsurlarının bulunduğu gerekçesiyle başta yayıncı kuruluşuna olmak üzere senaryodan sorumlu herkese idari yaptırım uygulanması istendi.

Söz konusu sahnede avukat, ters kelepçe ile merkeze götürülüyor

26 Mart 2021 tarihinde yayınlanan bölümde senaryo gereği avukat, polis memurları tarafından ters kelepçelenerek emniyet merkezine götürüldü. Ardından polis memurunun avukata tokat atması ve “oğlum tutsanıza şunu”, “bir adamı zapt edemiyorsunuz” tarzında ifadeler, Türkiye’deki avukatların tepkisini topladı ve Adana Barosu’ndan Sinop Barosu’na kadar toplamda 61 baro, RTÜK’e şikayette bulundu.

Hazırlanan şikayetnamede şu ifadeler yer aldı; “İlk olarak belirtilmesi gereken şudur ki; Avukatlık mesleği, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat uyarınca kamu hizmetidir. Ülkemizde yargı mekanizması 3 sacayağından oluşmaktadır. Bunlar iddia, savunma ve hüküm olmakla birlikte savunma mekanizmasını ifa eden kişiler kamu görevlisi sıfatına haiz avukatlardır.

Ne yazık ki toplumumuzda sık sık avukatların müvekkillerinin haklarını savunan bir vekil olduğu göz ardı edilmekte ve ilgilendikleri davalarla özdeş tutulmaktadır. Bu sebeple senaryo gereği dahi olsa bir kamu görevlisinin yine bir başka kamu görevlisi tarafından hakarete uğraması, darp edilmesi ve sokak ortasında herkesin görebileceği bir biçimde aşağılanarak ters kelepçe ile zorla polis aracına bindirilmesi toplum vicdanını derinden yaralamıştır.

Hangi sebeple olursa olsun avukat olduğunu beyan etmiş bir kimseye bu tarz bir muamele yapılabilmesi kabul edilebilir değildir. Üstelik dizide polis rolünü üstlenen kişi, vatandaşlara karşı yerinde olarak ‘iyi polis’ olarak lanse edilmekte, sanki onun yaptığı tüm fiiller de doğruymuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hal böyle olunca hukuka aykırılığın boyutu daha da artmaktadır.”