Ubisoft, Amazon Luna Betasının Başlayacağı Tarihi Açıkladı

Ubisoft, bugün paylaştığı yazıda UPLAY+'ın UBISOFT+ olarak değiştirildiğini belirterek Amazon Luna beta sürecinin başlangıç tarihini paylaştı. Luna için 10 Kasım'ı gösteren şirket, Google Stadia için kesin bir tarih vermedi.

Bulut tabanlı oyun sistemlerinin giderek önem kazandığı şu dönemde Amazon, kendi servisi Luna'yı birkaç hafta önce duyurmuştu. Şirketin yeni bulut oyun sistemi, Google Stadia, Xbox Cloud Gaming ve NVIDIA GeForce Now gibi dev platformlara rakip olacak ve rekabeti kızıştıracaktı.

Geçtiğimiz günlerde erken erişime açılan Amazon Luna'yı oyuncular için çekici yapacak noktalardan en önemlisi platformun Ubisoft'un desteğine sahip olmasıydı. Ubisoft, birçok büyük yapımını Amazon Luna abonelerine sunacaktı. Bugün, Ubisoft'tan oyunların ne zaman oynanabileceğine dair bir açıklama geldi.

UBISOFT+, 10 Kasım'da Amazon Luna'da:

Ubisoft, paylaştığı blog yazısında Amazon Luna ve Google Stadia oyuncularının faydalanabileceği UPLAY+ üyeliğinin ismini değiştirdiklerini açıkladı. Şirket, yeni ismi UBISOFT+ olan hizmetin 10 Kasım'dan itibaren Amazon Luna kullanıcıları için beta süreciyle açılacağını belirtti.

Ubisoft'un 100'den fazla oyun sunan UBISOFT+ hizmetinin ücretine de blog yazısında yer verildi. Şirket, hizmetin aylık 14,99 dolarlık (yaklaşık 122 TL) bir fiyat etiketine sahip olacağını söyledi. Şirket, oyuncuların hizmetle birlikte Watch Dogs: Legion, Assasin's Creed Valhalla ve Immortals Fenyx Rising yapımlarını da oynayabileceklerini duyurdu.

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UBISOFT+ aboneliğine sahip olan kullanıcılar, Amazon Luna aboneliğine herhangi bir ek ücret vermek zorunda kalmayacaklar. Ubisoft oyunlarını oynamak isteyen oyuncular hizmete abone olduktan sonra Amazon Luna'dan davetiye isteyerek hesaplarını Ubisoft hesaplarıyla bağlayabilecekler.

Öte yandan Google Stadia kullanıcılarının biraz beklemesi gerekecek. Ubisoft, paylaştığı yazıda Stadia'nın ne zaman UBISOFT+'a yer vereceğini kesin olarak söylemedi. Ancak yazıda UBISOFT+ abonelerinin yıl bitmeden Google Stadia'ya da erişebilecekleri belirtildi.