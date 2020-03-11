Ubisoft, Dijital Bir Konferans Düzenleyebilir

Oyun endüstrisinin en büyük etkinliklerinden bir tanesi olan E3’ün ertelendiği duyurulmuştu. Tabii böyle bir duyuru sonrası yeni oyun duyurularıyla ilgili akıllarda soru işaretleri olmuştu. Bu senenin merak edilen oyunlarından bazılarını duyuracak olan Ubisoft’un dijital bir konferans düzenleme ihtimali bulunuyor.

Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden bir tanesi olan E3’nin Corona virüsü endişesi sebebiyle ertelendiği resmen açıklandı. Çıkacak olan birçok oyunun tanıtımının gerçekleştirildiği bu etkinliğin iptal edilmesi, yapılacak yeni oyun duyurularıyla ilgili soru işaretlerinin de artmasına sebep oldu.

Bu konuda adım atan ilk şirketlerden bir tanesi teknoloji devi Microsoft olmuştu. Xbox yöneticisi Phil Spencer, Xbox Series X için halka açık bir etkinlik değil, dijital bir etkinlik yapılacağını duyurmuştu.

Ubisoft da Microsoft’un izini takip edebilir

Oyun dünyasındaki birçok popüler yapımın geliştiriciliğini yayıncılığını üstlenen Ubisoft ise “Planladığımız tüm heyecan verici gelişmeleri paylaşmamızı sağlayacak dijital deneyimler için seçenekleri değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ubisoft’un bu sene düzenleyeceği basın konferansının içeriğinin ne olacağına dair birçok şey halen gizemini koruyor. Vikingler etrafında şekillenecek yeni Assassin’s Creed oyunun çıkış yapması bekleniyor. Ayrıca Splinter Cell’in dönüş yapacağını umut eden hayranlar da bulunuyor. Bunlara ek olarak daha önce ertelenmiş olan Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters ve Skull & Bones’un da gösterimin bir parçası olması bekleniyor.

Uzun yıllardır düzenlenen E3 etkinliği, tarihinde ilk kez ertelenmiş oldu ve bunun da domino etkisiyle endüstriyi etkileyeceği düşünülüyor. Ancak oyunlarla ilgili duyuruların her halükârda gerçekleştirileceği düşünülüyor.

Corona virüsü endişesi sebebiyle bu sene içerisinde farklı etkinliklerin de iptal edildiği duyurulmuştu. Teknoloji dünyasının en büyük etkinliklerinden bir tanesi olan Mobil Dünya Kongresi de Corona virüsü endişesi sebebiyle ertelenmişti.