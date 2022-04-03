Ubisoft'un Dört Yeni Oyun Üzerinde Çalıştığı İddia Edildi

Oyunlar hakkındaki paylaşımları ile tanınan Tom Henderson, Fransa merkezli oyun devi Ubisoft'un açıklanmayan dört yeni oyun üzerinde çalıştığını iddia etti. Bu yeni yapımlar hakkında detayın bulunmadığı belirtilse de dört oyunun hem tanıdık serilerden hem de yepyeni oyunlardan oluşma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

Video oyun sektörü astronomik bir hızda büyümeye devam ediyor. Durum böyle olunca dev oyun şirketleri, tüketicileri mutlu etmek için yeni oyunları piyasaya sürüyor ve birbirleriyle rekabet ediyor. Assasin’s Creed, Watch Dogs, Far Cry, Rainbow Six Siege ve daha birçok oyunun arkasında bulunan Ubisoft da bu şirketler arasında yerini alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Fransa merkezli oyun devinin yeni bulut sistemini tanıttığını sizlerle paylaşmıştık. Geliştiricilere ‘sonsuz sanal dünyalar’ oluşturma imkânı vereceği ifade edilen Scalar ismindeki bu teknolojinin oyun sektöründe büyük etkiler yaratabileceği ifade edilmişti. Şimdi de Ubisoft ile ilgili yeni haberler geldi ve dev şirketin yeni oyunlar üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Ubisoft, dört yeni oyun üzerinde çalışıyor

Sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson’a göre önümüzdeki yıllarda yeni bir Star Wars oyunu gibi birçok oyun çıkarması beklenen dev şirket, açıklanmayan dört oyun üzerinde daha çalışıyor. Henderson, bu dört oyunun hem mevcut serilerden hem de yeni oyunlardan oluşacağını ifade etti. Oyunlar hakkında henüz pek detayın bulunmadığını da söylemek gerek. Ayrıca Henderson, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımlarında da Ubisoft'un yaklaşık 20 adet oyunu yakın zamanda tanıtabileceğini aktarmıştı.

Bu haberin, zaten hâlihazırda oldukça başarılı serilere sahip olan Ubisoft’un yeni ve orijinal oyunlar yapmaktan vazgeçmediğini gösterdiğini belirtebiliriz. Şu an için bu yeni oyunlar hakkında herhangi bir detay bulunmasa da oyunseverlerin şimdiden heyecanlarının tavan yapmış durumda olduğunu da eklememiz yanlış olmaz.

Sizce Ubisoft hangi serilerinden yeni oyunlar getirecek olabilir? Bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!