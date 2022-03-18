Ubisoft, Yeni Bulut Bazlı Oyun Teknolojisi Scalar'ı Tanıttı

Assasin's Creed, Watch Dogs gibi oyunları bünyesinde bulunduran Ubisoft, Oyun Geliştiricileri Konferansı öncesi yeni bulut bazlı teknolojisi Scalar'ı tanıttı. Gelen açıklamalarda bu teknolojinin sonsuz sanal dünyalar oluşturmada kullanılabileceği ifade edildi.

Teknolojinin sürekli gelişmesi, tüm sektörler kadar oyun sektörünü de önemli derecede etkiliyor ve her yıl bizi daha da şaşırtan oyunlar ile karşılaşmamıza neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde de bu tarz gelişmelerden birini sizlerle paylaşmış ve Intel’in gizemli bulu oyun projesi ‘Project Endgame’den detayların geldiğini aktarmıştık.

Şimdi ise Assasin’s Creed, Watch Dogs ve daha birçok popüler oyunu bünyesinde bulunduran Fransız merkezli oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, geliştirdiği yepyeni bulut teknolojisi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve bizleri nelerin beklediğini gösterdi.

Ubisoft Scalar ile sınırsız sanal dünyalar oluşturulabilecek

Gelen haberlere göre Ubisoft, 21-25 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ve video oyun sektörünün dev isimlerinin yer alacağı Oyun Geliştiricileri Konferansı öncesinde oyun geliştirme ve oynanış için oluşturulan yeni bulut teknolojisi Scalar’ı duyurdu. Açıklamalara göre bu teknoloji, Ubisoft’un oyun motorlarının esnekliğini ve gücünü artırmanın yanı sıra donanım bağımlılığını azaltacak. Bunun yanı sıra Scalar’ın geliştiricilere ve oyunculara yeni fırsatlar sunacağı da aktarıldı.

Ek olarak Scalar’ın, ‘yarının oyunlarını’ yaratmak ve güçlendirmek için kullanılabileceği belirtildi. Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında, Ubisoft Scalar’ı kullanan oyunların neredeyse sınırsız miktarda bilgi işlem gücü kullanabileceği; bunun da benzeri görülmemiş ölçek ve derinliğe sahip sonsuz sanal dünyalar ve detaylı simülasyonların oluşturulmasını sağlayabileceği’ ifade edildi.

Fransa merkezli şirket, Scalar’ın, mikro hizmetleri (yapay zekâ, ses, fizik) buluta bağımsız olarak yerleştirebileceği; bunun sonucunda da, geleneksel oyun motorlarında yaşananın aksine, oyun geliştiricilerinin bir hizmeti birbirlerini etkilemeden güncellemesine ve iyileştirmesine olanak tanıyabileceğini de sözlerine ekledi.

Son olarak şirketin 500 teknoloji uzmanının yer aldığı Üretim Teknolojisi departmanı tarafından geliştirilen yeni bulut sisteminin, oynanmaya devam eden bir oyunun oturumunu kesintiye uğratmadan geliştiricilere özellik ve güncelleme ekleme fırsatı sunabileceği de ifade edildi. Bu da oyuncuların; oyuna gelen herhangi bir ek paket, güncelleme gibi ekstra şeyler için uğraşmaması gerektiği anlamına geliyor. Tabii bunun şu an için pratikte olmadığını belirtmek gerekse de heyecan verici bir açıklama olduğunu söylemek yanlış olmaz.