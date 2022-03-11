Oyun dünyasının dev ismi Ubisoft, geçtiğimiz hizmetlerinde hafta yaşanan çökme sorununu 'siber güvenlik olayı' olarak niteledi. Şirket, herhangi bir kullanıcı verisinin ele geçirilmediği konusunda taahhüt verdi.

Dünyadaki siber saldırılan hat safhaya ulaştığı son zamanlarda Ubisoft da büyük bir sorunla karşılaşmıştı. Şirketin neredeyse tüm hizmetlerine erişim sorunları yaşanmış, Rainbow Six Siege dahil olmak üzere birçok oyunda oyuncular sorunlarla karşılaşmıştı. Bugün Ubisoft’tan bu konu hakkında önemli bir haber geldi.

Ubisoft, internet sitesinde paylaştığı açıklamasında geçtiğimiz hafta yaşanan ve o zaman kaynağı bilinmeyen bu sorunu ‘siber güvenlik olayı’ olarak tanımladı. Şirket, açıklamada sorunun incelenmeye devam ettiğini belirtti ve kullanıcıların merak ettiği bir konuda güvence verdi. Ubisoft’un yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Herhangi bir oyuncunun kişisel bilgilerine erişilmedi"

“Geçen hafta Ubisoft, bazı oyunlarımız, sistemlerimiz ve hizmetlerimizde geçici aksamalara neden olan bir siber güvenlik olayı yaşadı. BT ekiplerimiz, sorunu araştırmak için önde gelen dış uzmanlarla birlikte çalışıyor. Önlem olarak şirket genelinde bir parola sıfırlama işlemi başlattık. Ayrıca, tüm oyunlarımızın ve hizmetlerimizin normal şekilde çalıştığını ve şu anda herhangi bir oyuncunun kişisel bilgilerine bu olayın bir yan ürünü olarak erişildiğine veya ifşa edildiğine dair bir kanıt bulunmadığını teyit edebiliriz.”

Ubisoft, oyunculara kişisel bilgilerine erişilmediğinin güvencesini verse de bireysel olarak önlem almak da bu tür durumlarda oldukça önemli olabiliyor. Eğer Ubisoft üyesiyseniz ve henüz iki faktörlü doğrulama özelliğini aktifleştirmemişseniz, bu özelliği aktifleştirerek güvenliğinizi bir üst düzeye çıkarabilirsiniz.