Serinin altıncı oyunu heyecanla beklenirken Ubisoft, Far Cry 3'ü ücretsiz yaptı. 11 Eylül tarihine kadar kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun Ubisoft Connect platformu üzerinden dağıtılıyor. Yani konsol kullanıcıları bu kampanyadan yararlanamıyor.

Çıkardığı oyunlarda bir yöntem tutturunca, etkisini kaybedene kadar o yöntemle yoluna devam etmesiyle tanıdığımız Ubisoft’un sevilen serileri artık tahmin edilebilir bir hal aldı desek hatalı sayılmayız. Örnek olarak Assassin’s Creed serisinden Valhalla’yı gösterebileceğimiz bu durum, oyunun konsepti tamamen yeni olsa da bir noktadan sonra hep aynı şeyi sunmasına yol açıyor.

Söz konusu durumun Far Cry 6’da da değişmesini beklemiyoruz fakat bu şirketi ya da oyunu kötülemek gibi anlaşılmasın. Zira Far Cry, aynı şeyi sunsa da sunmasa da aksiyonu dibine kadar yaşatan bir seri. Şimdiyse devasa bir hayran kitlesine sahip olan Far Cry serisi, hem serinin hayranlarını hem de seriye adım atmak isteyenleri sevindirecek türden bir gelişmeyle karşımızda. Serinin en iyilerinden olarak bilinen Far Cry 3, ücretsiz oldu.

Far Cry 3, nasıl alınır:

Far Cry 3’ü kütüphanenize eklemek için, oyun Ubisoft Connect platformu üzerinden dağıtıldığından öncelikle bilgisayar platformunda olmanız gerekiyor. Sonrasında şu adımları takip edebilirsiniz:

Far Cry 3’ün ücretsiz dağıtıldığı sayfaya gidin.

'Platform seçin' yazısının altındaki Ubisoft Connect butonuna tıklayın.

Ubisoft hesabınız varsa bu noktada giriş yapmanız, hesabınız yoksa oluşturmanız istenecektir.

Hesabınızla giriş yaptığınızda ise oyunun Ubisoft Connect PC kütüphanenize eklendiğini söyleyen bir uyarı karşınızda görünecek.

Oyunun kütüphanenize eklenip eklenmediğini görmek için uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Söz konusu sayfaya ulaşmakta sorun yaşarsanız, Far Cry 3’ün Ubisoft Store sayfasından da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Teklif, 11 Eylül sabah 9:30'a kadar geçerli olacak.