Assassin’s Creed Serisinden En İyi 11 Sürpriz Yumurta

Birçok açık dünya oyununda olduğu gibi Assassin's Creed serisinde de birçok sürpriz yumurta bulunuyor. Gelin bu sürprizleri birlikte bulalım.

Devasa açık dünya oyunlarının en iyi yanlarından biri bolca Easter Egg’e (Sürpriz yumurta) sahip olmaları olabilir. İster aynı geliştiricinin başka oyununa, ister geliştiricilerin ya da yazarların hayran olduğu herhangi bir yapıma ait olsun, sürpriz yumurtalar oyuncuları oldukça eğlendiren bir unsur. Oynamaktan keyif aldığınız ve hikayenin devamını merak ettiğiniz oyunlarda soluklanıp haritayı dolaşırken bu sürprizlerle karşılaşmak epey eğlenceli.

Sevilen açık dünya oyunu denince akla gelen ilk serilerden birisi de Assassin’s Creed. Her açık dünya oyununda olduğu gibi Assassin’s Creed’de de birçok sürpriz yumurta var. Üstelik hepsini bulmak oldukça zor. Serisinin önceki oyunlarına, sevilen film serilerine ve hatta müzik gruplarına göndermede bulunan Assassin’s Creed sürpriz yumurtalarının en ilginçlerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Not: bazı sürpriz yumurtalar oyunların ana ve yan hikayeleri ile ilgili spoiler içerebilir.

Optimus Prime - Assassin’s Creed

İlk oyundan bir sürpriz yumurta olan Optimus Prime, Şam ve Akka’daki bazı binaların kapı ve pencerelerinde görülebiliyor. Oyun ile Transformers serisi arasında hiçbir ortak nokta olmamasına rağmen böyle bir ayrıntıyı olabildiğince ciddi bir oyun olan Assassin’s Creed’de görmek oldukça eğlenceli. Ubisoft’ta bazı geliştiriciler sevdikleri serileri Assassin’s Creed’e eklemeyi seviyorlar gibi. Ayrıca Optimus Prime’a kalsaydı muhtemelen bir Templar değil suikastçi olmayı seçerdi bizce.

“It’s A Me - Mario!” - Assassin’s Creed II

Serinin ikinci oyununda bulunan bu sürpriz yumurta, aramak zorunda kalmadığımız bir şekilde çıkıyor karşımıza. Ezio, babası ve erkek kardeşleri, bazı bağları nedeniyle öldürüldüğünde annesi ve kız kardeşi ile Monteriggioni'ye doğru yola çıkıyor. Karşılarına çıkan paralı askerlerden onu kurtaran adam ise Ezio’nun amcası çıkıyor. Amcasının Ezio’ya kendini klasik Mario oyunlarında gördüğümüz bir şekilde anlatıyor.

İsmi Mario olan bu karakterin sürpriz yumurtası saklı bir şey değil, ancak bazen basit şeyler sadece basit oldukları için de güzel olabiliyor.

Suikastçi hindi - Assassin’s Creed III

Muhtemelen Assassin's Creed III'teki en büyük sürpriz yumurta olan hindi, oyuncunun oyunda kurduğu kardeşliğe yeni bir üye kazandırmasını sağlıyor. Oyunda altıncı bölümden sonra herhangi bir zaman Connor herhangi bir köşenin arkasına saklanıp ıslık çaldıktan sonra Çiftlik Evi’nde bir hindi bulabiliyor. Sonrasında ise bu hindi Connor’ı her yere takip ediyor. Ancak sürpriz yumurta bununla sınırlı değil.

Oyuncular oyuna Konami kodunu girdiklerinde Connor hindiyi besleyerek ona bir suikastçi kapüşonu veriyor. Oyun içinde herhangi bir olaya etki edemeyen bu sürpriz yumurta, listenin en ilginçlerinden biri.

Dev Kalamar Beyaz Balinaya Karşı - Assassin’s Creed IV: Black Flag

Serinin en farklı konsepte sahip oyunlarından biri olan Black Flag’de, Edward olarak denizi birçok yönden keşfetme seçeneğiniz var ve dalış da bunlardan biri. Oyunda belirlenmiş dalış noktaları, gemimiz Jackdaw için dalış yükseltmesini edinir edinmez harika hazineler toplamaya olanak tanıyor. Bu sürpriz yumurtaya ulaşmak için ise önce Antocha batık dalış noktasını bulmanız ve sonrasında batık gemiye inmeniz gerekiyor. Batık geminin pencerelerinden birine yaklaşır ve iki saniye beklerseniz dev bir kalamar ile kocaman bir beyaz balinanın kavgasını izleyebilirsiniz.

Başsız Süvari - Assassin’s Creed Rogue

Sevilen halk hikayelerinden mahşerin dört atlısının korkutucu figürlerinden biri Başsız Süvari’yi Assassin’s Creed Rogue’da görebilirsiniz. Aslında sadece bir Templar olan Başsız Süvari, River Valley’in Albany bölgesinde bulunabiliyor. Karakterimiz Shay, süvariyi görür görmez ona saldırıyor. Ancak geleneksel yollarla süvariyi öldürmek imkansız. Süvariyi öldürmenin dört farklı yolu var. Bu yolları bulmayı da siz okuyucularımıza bırakıyoruz.

İpucu: bir yolu balkabağını kullanmak. :)

Köpek Desmond - Assassin’s Creed: Syndicate

Her ne kadar ilk oyunların hikayesine ve oynanışına sahip olmasa da Assassin’s Creed Syndicate oldukça eğlenceli bir oyundu. Evie ve Jacob isimli iki karakterin de oynanabilir olduğu bu oyun biraz daha politik bir oyun. Ancak yine de köklerine bağlı kalmaya çalışan bu Assassin’s Creed oyununda önceden aşina olduğumuz bir isimle karşı karşıya geliyoruz: Desmond. Her ne kadar Desmond Syndicate’de bir köpek olarak karşımıza çıksa da geliştiricilerin öldürdükleri karakterlere bağlılığını bu sürpriz yumurta ile görebiliyoruz. Bilmeyenler için Desmond, Assassin’s Creed ve devam filmlerinde günümüzün ana karakteriydi ancak Assassin’s Creed III’ün sonunda ne yazık ki ölüyor.

Hortkuluklar - Assassins Creed Valhalla

Assassins Creed Valhalla'da epeyce Harry Potter referansı var. Her ne kadar etkileşime girilmeyen nesneler olsa da hortkulukların ne işe yaradığını bilen Harry Potter hayranları için bu sürpriz yumurta epey havalı. Hortkulukları Lunden’deki eski bir odayı ziyaret ederek bulabilirsiniz. Odanın içindeki masada “Garip Liste” başlığı ile günlük, yüzük, yılan ve masadaki diğer hortkuluklar yazıyor. Filmden bildiğimiz kadarıyla son hortkuluğun adı ise soru işareti bırakılmış :)

Odanın içinde hortkuluklar dışında dört afiş bulunuyor. Bu afişler ise dört Hogwarts evi ile aynı renkteler.

Kovid pandemisi - Assassins Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla’da, oyuncu animustan sadece birkaç kez ayrılıyor. Ancak oyuncular kendi istekleri ile de animustan çıkabiliyorlar. Böylece günümüzdeki sahnelerde dolaşarak mektuplar ve e-postaları kontrol edebiliyorlar.

Animustan çıkan oyuncular e-postaları kontrol ettiğinde ise, erkek kardeşi Ramy’den Layla Hassan’a gönderilen bir e-posta görebiliyorlar. Mail’de ise iki kardeş Covid pandemisini tartışıyorlar ve birbirlerine izole kaldıkları sürece virüse yakalanmayacaklarını belirtiyorlar.

Dark Souls Kamp Ateşi - Assassins Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla’da karşımıza çıkan bu sürpriz yumurtada Dark Souls oyunundan bir unsur ile karşı karşıyayız. Oyuncular Ledcestre’nin doğusuna gittiğinde yıkık ve eski bir bina ile karşılaşıyorlar. Bu binanın içinde ise yanında büyük bir kılıç ve miğfer bulunan bir kamp ateşi bulunuyor. Dark Souls oynayan oyuncuların hemen dikkatini çekecek olan bu ateş, Dark Souls’ta oyuncunun canını ve enerjisini geri kazandığı yer. Kamp ateşi ile ilgili daha güzel bir nokta ise Eivor bu ateşin yanında meditasyon yapabiliyor ve Dark Souls’taki gibi canını ve enerjisini geri kazanabiliyor.

Legolas ve Degolas - Assassins Creed Valhalla

Bir kelime oyunu sürpriz yumurtası olan Degolas, Yüzüklerin Efendisi serisinden tanıdığımız Legolas’ın oyuna yerleştirilmiş hali diyebiliriz. Oyuncular, Grantebridgescire'deki Roma harabelerinin yanına gittiğinde, Güzel Degolas adında oldukça kokulu bir adama rastlıyor. Ancak isim ve seslendirme benzerliğinin aksine Degolas, Legolas’a hiç benzemiyor. Ayrıca Degolas'ın kulağa Fransızca'da iğrenç anlamına gelen "dégueulasse" gibi geldiğini belirtmekte de fayda var.

One Punch Man - Assassins Creed Valhalla

One Punch Man, anime severler arasında oldukça yaygın ve sevilen bir anime. Assassin’s Creed Valhalla da One Punch Man’e çok benzeyen bir karaktere sahip. One Punch Man sürpriz yumurtasını Grantebridgescire’a giderek bulabilirsiniz. The Walloper (Dayakçı) isimli karakter dövüş sanatı ile kendini etrafa duyurmuş biri olarak oyunda bulunuyor. Ancak oyundaki One Punch Man’imiz ne yazık ki animedeki kadar güçlü değil.