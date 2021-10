Ubisoft, Far Cry 7'de Daha Online Odaklı Bir Yol İzleyebilir

Oyuncuların açık dünya/aksiyon açlığını kapatan oyun serilerinden Far Cry, daha 6'ncı oyununu piyasaya sürmüşken bir sonraki oyun hakkında söylentiler ortaya çıktı. Söz konusu iddialara göre şirket, bir sonraki oyunda daha online odaklı bir yol izleyecek.

Far Cry serisi, oyuncuların -beğenmeseler bile- her zaman beklediği bir seri olmayı başardı. Oyuncuların eline büyük bir açık dünya ve birbirinden farklı silahlar veren seride aksiyon dolu görevler, bilgisayar başında uzun saatlerin geçirilmesini sağladı ve bu da seriyi bugün sahip olduğu popülerliğe ulaştırdı.

Fakat serinin bir sonraki oyunu her seferinde heyecan yaratsa da her oyunda, ufak değişiklikler dışında aynı şeyleri yapan oyuncular zaman içinde sıkılmaya başladı. Hatta öyle bir noktaya gelindi ki Ubisoft bir yerden sonra aynı oyunu o günün teknolojisine uyarlıyor gibi görünmeye başladı. Far Cry 6 da birkaç değişiklik etkisini yitirdiğinde aynı kaderi paylaşacak gibi görünüyor. Fakat bir sonraki oyunda her şey değişebilir.

Far Cry 7, online odaklı bir oyun olabilir:

Söz konusu iddialar Axios’tan Stephen Totilo’dan geldi. Far Cry 6’nın pazara girmesinin ardından Ubisoft’un seride köklü değişiklikler yapacağını söyleyen Totilo, şirketin devam oyunu için daha online odaklı bir yol bulmak için çalıştığını da belirtti.

Bunun yeni bir söylenti olduğunu da söyleyemeyiz. Zira daha önce Bloomberg’den Jason Schreier, bir podcast bölümünde, serinin bir sonraki oyununun köklü bir şekilde farklı yöne ilerleyeceğini söylemişti.

Bunun dışında Ubisoft, Far Cry gibi AAA kalitesindeki serilerini/oyunlarını çeşitlendirmek için çalışmakta olduğunu söylemişti. Bu bağlamda bir sonraki Far Cry oyununun çevrim içi bir deneyim sunarak önceki oyunlara göre oldukça farklı bir yol izleyeceğini söyleyebiliriz.

Yine de bu tür oyunlar zaman zaman taktik ve strateji gerektirebiliyor. Daha önce tek kişilik oyunlarda online yaklaşım denendiğinde -Fallout 76’da olduğu gibi- bu stratejilerin zaman zaman boşa gittiğini görmüştük. Online odaklı Far Cry'da bunun olup olmayacağı da detaylar ortaya çıktıkça netleşecektir.

Bunların Ubisoft tarafından resmi olarak söylenmediğini, sadece sektörün güvenilir isimlerinden gelen bilgiler olduklarını hatırlatalım. Online bir Far Cry hakkında sizin düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.