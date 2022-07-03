Ubisoft, Uygun Oyunlarına ‘Etkinlikler’ Ekleyecek

En çok Assassin’s Creed, Rainbow Six: Siege, ve Watch_Dogs serileriyle tanıdığımız geliştirici ve dağıtıcı dev oyun şirketi Ubisoft, iklim değişikliğine dikkat çekmek için uygun olan oyunlarına ‘etkinlikler’ ekleyecek.

İklim değişikliği krizinin bir nevi yüzü olan Greta Thunberg’ü çok mutlu edecek bir haber, oyun dünyasından geldi. Birçok efsane oyun serisi ile tanıdığımız oyun geliştiricisi ve dağıtıcısı olan oyun devi şirket Ubisoft, iklim değişikliği ile ilgili dikkat çekmek istiyor.

İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen oyun devi Ubisoft, uygun olan oyunlarına çeşitli oyun içi etkinlikler eklemeyi planlıyor. Gelin Ubisoft’un iklim değişikliğine dikkat çekme planlarına beraber göz atalım.

Riders Republic ve Skull and Bones bu etkinliklere sahip ilk oyunlar olacak

Ubisoft, iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisi konusunda farkındalığı artırmak için Riders Republic ve Skull and Bones gibi oyunlarda oyun içi etkinlikleri kullanmayı planladığını duyurdu.

Örneğin Rider's Republic'te Ubisoft, orman yangınlarının boyutunu ve sıklığını azaltacak ve sonuçlarını vurgulayarak duygusal, kısa ve gergin olan bir canlı etkinlik yapmayı planlıyor. Ubisoft, oyuncuların etkinlik için önceden haberdar edilmeyeceğini söylüyor. Bunun yerine, bir gün Riders Republic'i açınca haritanın eteklerindeki orman yangınlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.

(Fotoğraf Assassin's Creed 4: Black Flag oyunundan temsili olması içindir.)

Sequoias'ın yanmasını durdurmak için birlikte çalışmak size ve diğer oyunculara bağlı olacak. Yangını engellemenin yolları ise Fotoğraf Modu'nu kullanarak Sequoia Ulusal Parkı'nın en kırılgan ve yanıcı alanlarını belirlemek ve ardından yangının yayılma riskini azaltmak, orman yollarını temizlemek veya alüminyum folyo koyarak ağaçları koruma gibi işbirlikçi faaliyetlerde bulunmak olacak.

Henüz çıkış tarihi belli olmayan Skull and Bones’taki etkinlikler ise oyun dünyasında ve gerçek dünyada köpekbalıklarının yüzgeçlerine olan talebin, köpekbalıklarının çok fazla avlanmasına neden olduğunda neler olduğunu göstererek kaynak sömürüsünün sonuçlarına odaklanacak.

Ubisoft’un etkinlikler ekleyebileceği diğer oyunlar arasında muhtemelen yakın zamanda gelmesi planlanan yeni Assassin’s Creed oyunu da vardır. Siz Ubisoft’un bu hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.