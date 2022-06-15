İklim Değişikliğinin Kadına Şiddeti Artırdığı Açıklandı

Cambridge Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırma, kadına şiddetin iklim değişikliği ve ekstrem hava olaylarıyla arttığını ortaya koydu. Peki, kadına şiddet nasıl oluyor da kötü hava koşullarıyla bağlantılı olabiliyor?

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en itibarlı dergilerinden birisi olan The Lancet’te yayımlanan yeni bir araştırma, hayatımızdaki bazı faktörler arasındaki çarpıcı bir ilişkiyi ortaya koydu. Cambridge Üniversitesi’den bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre kadına şiddet, iklim değişikliğinin etkisiyle daha da artabilir.

Toplam 41 farklı çalışmadan elde edilen sonuçların incelendiği yeni araştırmada uzmanlar, fırtına, sel, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları sonrasında kadınlara yönelik cinsel, duygusal ve fiziksel şiddette artış olduğunu tespit etti. Son yirmi yılda sellerin iki kattan fazla, fırtınaların ise neredeyse %50 oranında arttığını belirten uzmanlar, dolayısıyla durumun daha da kötüleşeceğine dair korkularını dile getirdi.

Peki nasıl oluyor da kötü hava koşulları kadına şiddeti artırıyor?

Cambridge Üniversitesi’nden Kim van Daalen, paylaştığı açıklamasında ekstrem hava olaylarının doğrudan cinsiyete dayalı şiddeti artırmadığını, aksine şiddete yol açan çevresel koşulları etkilediğini paylaştı. Söz konusu koşullar arasında ekonomik şok ve sosyal istikrarsızlık gibi faktörler yer alıyor.

Uzmanların söz konusu durumun önüne geçilmesi için yaptıkları öneriyse doğrudan kadınlara yönelik önlemlerden oluşuyor. Uzmanlar, yalnızca kadınlar, kızlar ve azınlıklara özel tuvalet, banyo alanları ve sığınaklar gibi çözümlere başvurulması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi konusunda özel olarak eğitilmiş acil müdahale ekiplerinin sağlanmasının da faydalı olabileceği ifade edildi.