Ubisoft, R6S Benzeri Oyun İçin Google ve Apple’a Dava Açtı

Bloomberg’in haberine göre Ubisoft, Rainbow Six: Siege benzeri bir oyun olan Area F2’nin yayınlanmasına izin veren Google ve Apple’a dava açtı. Ubisoft, oyunu tamamen bir kopya olmakla suçladı.

Oyun dünyasının en dev isimlerinden Ubisoft, bugüne kadar birçok güzel yapımla karşımıza çıktı. Ancak şirketin 2015 yılında piyasaya sürdüğü Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege oyunu, ufak alan çatışmalarını ve taktiksel oynanışı seven milyonlarca oyuncu tarafından yüceltildi ve oyun hâlâ oynanmaya devam ediyor.

Ancak Ubisoft’un büyük başarılarından birisi olan Rainbow Six: Siege, bugünlerde farklı bir şekilde anılıyor. Oyun, geçtiğimiz ay Android ve iOS platformu için yayınlanan Area F2’nin ilham kaynağı olarak görülüyor. Fakat Ubisoft, tüm bu ilham kaynağı sözlerini reddederek Area F2’nin tamamen kopya bir oyun olduğunu belirten bir harekete imza attı.

Ubisoft, Google ve Apple'a dava açtı:

Bloomberg’in paylaştığı habere göre Ubisoft Entertainment, Apple Inc. ve Google LLC’ye her iki şirketi de Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege’in kopyası olan bir oyunu satmakla suçlayarak dava açtı. Ubisoft’un açtığı davanın detaylarında şirketin hedefine aldığı oyun da yer aldı.

Ubisoft, açtığı davada Alibaba Group Holding’in altındaki Ejoy.com’un bünyesinde bulunan Qookka Games tarafından geliştirilen ‘Area F2’ isimli oyunun Rainbow Six: Siege’in karbon kopyası olduğunu ve bu konunun tartışılamayacak derecede bariz olduğunu belirtti.

Açılan davada yer alan bilgilere göre Rainbow Six: Siege, toplamda 55 milyon kayıtlı oyuncuya sahip ve her gün 3 milyon aktif oyuncu tarafından oynanıyor. Ayrıca Rainbow Six: Siege, Ubisoft’un en değerli fikir mülkiyetleri arasında yer alıyor ve Area F2’nin her bir noktası Rainbow Six: Siege’den kopyalanmış durumda.

Ubisoft’a göre Area F2, Rainbow Six: Siege’den ‘operator’ seçme ekranı ve bitiş skorları ekranı gibi birçok noktayı kopyalamış durumda. İşin garip yanıysa Ubisoft, oyunu geliştiren şirket Qookka Games’e değil, bu oyunun yayınlanmasına izin veren Google ve Apple’a dava açmış durumda.