Valve, Half-Life: Alyx'in Mod Desteğini Kullanıcılarına Açtı

Valve, 23 Mart’ta çıkardığı Half-Life: Alyx oyunu için mod desteği sunmaya başladı. Şirket, yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte oyunun Steam Atölyesi için beta desteği getirdi.

Valve, bu senenin mart ayında yeni oyunu Half-Life: Alyx’i piyasaya çıkardı. Uzun yıllardır yeni bir Half-Life oyunu bekleyen hayranlar, Alyx’in VR (sanal gerçeklik) oyunu olarak çıkacağının duyurulması sonrasında şüpheye düşse de oyun, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan oldukça yüksek notlar almayı başardı.

VR kullanan oyuncular arasına 1 milyon kişi eklenmesini sağlayan Half-Life: Alyx için sırada yeni bir adım var: modlar. Oyun için yayınlanan son güncellemeyle birlikte Steam Atölyesi için beta desteği getirildi.

Half-Life: Alyx’e mod desteği geldi

Steam Atölyesi desteğinin açılmasıyla birlikte kullanıcılar, bir yandan diğerleri tarafından yapılan içeriklere erişebilirken diğer yandan da kendi seviyelerini, dokularını, animasyonlarını ve çok daha fazlasını ekleyebilecekler. İlk olarak Source Filmmaker and Hammer ve Source 2 Level Editor araçları yayınlandı.

Oyuna eklenen mod desteğiyle birlikte yapılabilecekler tamamen oyuncuların hayal gücüne kalmış durumda. Gerçek hayatta yaşadığınız odanızı baz alarak oyunda bir seviye geliştirebilirsiniz. Yani VR içerisinde, normalde içinde olduğunu odada olabilirsiniz. Ayrıca geliştirilen modlardan bir tanesi de oyunun geliştirici ekibi tarafından oyunun Steam Atölyesi’ne eklendi.

Güncellemeyle birlikte gelen tek şey mod desteği olmadı. Ayrıca oyunun Vulkan API kullanan Linux yerli versiyonu eklenirken PC’de daha iyi performans alınabilmesi için Windows’taki Vulkan için de opsiyonel destek sunuldu. İzleyici moduna gelen güncellemeyle seyircilerin yakınlaştırma seviyelerini ayarlayabilmeleri, tam ekranda çalıştırabilmeleri ve oyuncunun baş üzeri göstergesi (HUD) görüşünü değiştirebilmesi sağlandı.