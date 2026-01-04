Tümü Webekno
Bir Hack Draması: Ubisoft Müşteri Hizmetlerinin Yıllardır Rüşvet Aldığı Ortaya Çıktı

Güvenilir bir siber güvenlik kaynağı, geçtiğimiz günlerde hack'lenen Ubisoft ile ilgili konuştu. Yapılan açıklamaya göre Ubisoft'ta Tom Clancy's Rainbow Six: Siege krizinin yanı sıra bir de rüşvet skandalı yaşanıyor. İşte detaylar...

Bir Hack Draması: Ubisoft Müşteri Hizmetlerinin Yıllardır Rüşvet Aldığı Ortaya Çıktı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege'e yönelik siber saldırının etkisini hâlâ atlatamadı. Ancak gelen haberler, arka planda çok daha büyük bir skandal yaşanmış olabileceğini ortaya koydu. Gelin söz konusu iddialara yakından bakalım.

Güvenilir bir siber güvenlik kaynağı olan Vx Underground'a göre Ubisoft müşteri temsilcileri, birkaç yıldır çok büyük bir rüşvet şebekesinin içerisindeler. Aslında bu olay Tom Clancy's Rainbow Six: Siege'in hack'lenmesiyle ilgili değil ancak çok büyük bir skandal söz konusu.

Vx Underground'a göre neler yaşandı?

Başlıksız-1

Yapılan açıklamaya göre Ubisoft müşteri temsilcileri ile bilgisayar korsanları arasında uzun zamandır devam eden yasa dışı iş birlikleri yaşanıyordu. Bu bağlamda; müşteri temsilcileri, belirli ücretler karşılığında Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyuncularının hesap bilgilerini "satıyorlardı". Bilgisayar korsanları, bu hesapların şifrelerini değiştiriyor ve forumlarda satıyorlardı.

Bilgisayar korsanlarının eriştiği Ubisoft panelinin ekran görüntüsü:

Başlıksız-1

Vx Underground, bir hesaba erişildiği an hesap sahibinin ismine, adresine, e-posta adresine ve telefon numarasına erişebiliyordu. Bilgisayar korsanları, bu bilgilerle ikinci bir veri seti daha elde etmiş oluyorlardı. Siber güvenlik kaynağı, bu olayın daha çok Hindistan ve Güney Afrika, Mısır gibi ülkelerdeki oyunseverleri etkilediğini söylüyor.

Rüşvet şebekeleri, Ubisoft'a özel değil!

Vx Underground'ın açıklamasına göre Ubisoft müşteri hizmetlerindeki rüşvet şebekesi, bu firmaya özel bir durum değil. Geçmişte Rockstar Games, xAI, PlayStation, T-Mobile, AT&T, Discord, Coinbase gibi şirketlerin yanı sıra ABD hükûmetinde bile benzer olayların yaşandığını aktaran kaynak, büyük oluşumlarda bu tür olaylar yaşanabileceğini ifade ediyor.

