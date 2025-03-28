Ubisoft, Çinli teknoloji devi Tencent ortaklığında yeni bir şirket kurdu. Assassin’s Creed, Far Cry ve Tom Clancy’s gibi markalara odaklanan bu şirket, oyuncuları da etkileyecek.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Ubisoft'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Uzun zamandır maddi zorluklarla boğuşan ve hatta iflas edebileceği söylenen şirket, Assassin’s Creed, Far Cry ve Tom Clancy’s gibi en popüler markalarına odaklanan yeni bir firma kurduğunu açıkladı. Üstelik bu yeni firmanın yatırımcısı, Çinli teknoloji devi Tencent.

Yapılan açıklamaya göre Ubisoft, bu anlaşma kapsamında Tencent'ten 1,16 milyar euro yatırım alacak. Ancak firmanın büyüklüğü bundan ibaret olmayacak. Ubisoft'un katkısı ile yan kuruluş, 4 milyar euro'luk değerlemeye sahip olacak.

Yeni firma, oyuncuları da etkileyecek

Ubisoft'un açıklamasına göre bu anlaşma ile yepyeni bir oyun ekosistemi inşa edilecek. Şirket, bu ekosistemin çok platformlu ve gerçek anlamda kalıcı olacağını iddia ediyor. Ayrıca Assassin’s Creed serisi gibi hikâye tabanlı oyunların kalitesi biraz daha iyileşecek. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege gibi çevrim içi oyunlarda ise yayımlanan yeni içeriklerin sıklığı artacak ve oyunlar, daha geniş kapsamlı olacak.

Ubisoft ile Tencent ortaklığında hayata geçirilen yeni firmaya ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.