Elon Musk'ın Ubisoft'a yönelik attığı bir yanıta Ubisoft sessiz kalmadı ve şirketin yanıtı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Assassin's Creed Shadows piyasaya sürülene kadar, hatta şu an bile bazı tartışmaların merkezinde ve bu tartışmaların temel nedeni oyuna siyahi samuray Yasuke’nin dâhil edilmesi.

DEI (çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık) karşıtı hareketin başını çeken isimler, bu karara öfkeyle karşı çıkarken bugün yaşanan bir olayda Ubisoft ilk defa eleştirilere karşı sessizliğini bozdu ve tartışmanın merkezindeki isimlerden biri olan Elon Musk’a doğrudan yanıt verdi.

Elon Musk, Ubisoft'a yönelik ithamlarda bulundu

Olaylar Assassin’s Creed Shadows hakkında yapılan bir eleştiri tweet’iyle başladı. Eski oyun geliştiricisi Mark "Grummz" Kern, yayıncı Hasan'ın oyunu tanıtmasına tepki gösterdi ve Ubisoft'un "teröristleri destekleyen yayıncılara" sponsor olduğunu iddia etti.

Paylaşım çok geçmeden Elon Musk'ın da dikkatini çekti. Musk, Hasan için "sahtekâr" ve "satılmış" ifadelerini kullanarak, sadece para için kötü bir oyunun tanıtımını yaptığını savundu.

Ubisoft, Elon Musk'a geçmişini hatırlattı

Ubisoft çok geçmeden bu suçlamalar karşılığında sessizliğini bozdu ve Assassin’s Creed’in resmî X hesabı üzerinden "Bunu sana Path of Exile 2 hesabını kasan kişi mi söyledi?" dedi. Hatırlayacağınız üzere Musk’ın geçmişte Path of Exile 2 hesabını başkalarına oynatarak sıralamada yükseldiği ortaya çıkmıştı.

Ubisoft bununla da yetinmedi ve Grummz'a yanıt verdi. Stüdyo verdiği yanıtta geliştirilmekte olup hâlâ piyasaya sürülmeyen bir oyuna gönderme yapılarak, "Bizim oyunlarımız en azından çıkıyor." ifadesini kullandı.

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