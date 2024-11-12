Geçtiğimiz Mart ayında The Crew'in sunucularını kapatan ve oyunu oynanamaz hâle getiren Ubisoft, kararını mahkemede savunmak zorunda.

Oyun sektörünün en büyük firmalarından Ubisoft, geçtiğimiz Mart ayında popüler serisinin ilk oyunu The Crew'in sunucularını kapatma kararı almıştı. Bu karar bırakın çok oyunculu modları, oyunun tek oyunculu modlarını bile tamamen erişilemez hâle getirdi ve bu durum oyuncular arasında tepkiye yol açmıştı.

Serinin hayranları zamanında tam fiyat ödemiş olmalarından mütevellit konuyu mahkemeye taşıdı. Oyuncular, Ubisoft’un oyun sunucularını kapatma sürecinde adil olmayan bir uygulama sergilediğini öne sürüyor.

Oyuncular satın aldıkları oyunun ellerinden alındığını düşünüyor

Polygon’un haberine göre davacılar Matthew Cassel ve Alan Liu, Ubisoft Entertainment S.A. ve Ubisoft Inc.’e karşı kendileri ve aynı durumdaki diğer oyuncular adına toplu dava başlattı. Mahkeme belgelerinde Ubisoft’un oyuncuları yanıltarak aslında satın aldıkları oyuna sahip olmadıklarını, yalnızca geçici bir erişim hakkı elde ettiklerini belirttikleri yer alıyor.

Davacılar, The Crew’in fiziksel disklerini satın alan oyuncuların oyunu süresiz oynayabileceklerine dair yanlış bir güvene sahip olduklarını ve Ubisoft’un bu konuda yanıltıcı davrandığını iddia ediyor.

Dava dosyasında Ubisoft’un oyunun paketleme ve pazarlama sürecinde bu durumu açıkça belirtmediği ifade ediliyor. Ayrıca Ubisoft’un geçmişte bazı oyunlarının çevrim içi sunucularını kapattıktan sonra bile çevrim dışı olarak oynanabilmesi için bazı yeni güncellemeler sunduğu örneklere yer verilmiş durumda.

Peki siz bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dava nasıl sonuçlanacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.