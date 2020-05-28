Trackmania Nations’ın İlk Paketi Ücretsiz Olacak

Ubisoft’un önümüzdeki aylarda çıkacak yeni yarış oyunu Trackmania Nations, ücretsiz olarak yayınlanacak, ancak oyunun bazı özelliklerini açmak için bazı abonelik sistemleri var.

Ubisoft’un yarış tutkunlarının merakla beklediği oyunu Trackmania Nations için güzel bir haber verildi. Oyunun ücretsiz bir versiyonu olacağını duyuran Ubisoft Nadeo, isteyen kişilerin ücretli versiyonu alarak paketi yükseltebileceğini duyurdu. Oyuna herhangi bir ödeme yapmadan sahip olmak isteyenler için solo ve çok oyunculu yarışlar mevcut olacak. Ayrıca ücretsiz versiyonda oynanabilecek 25 pist bulunacak. Bu pistler ise her 3 ayda bir değiştirilecek.

Oyunun ücretli versiyonu ise abonelik sistemi şeklinde ilerleyecek. Yıllık 10 dolar ödediğinizde oyunda yer alan harita oluşturma, araç tasarlama gibi özelliklere erişim sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda her gün “günün pisti ve “resmi pist” gibi özellikler yer alacak.

Büyük oyunlar için Club Access

Trackmania Nations’ı en ileri seviyede oynamak istiyorsanız Club Access aboneliğini almanız gerekiyor. Bu abonelik, yılda 30 dolardan satılıyor. Bu paketi 3 yıllık alırsanız da 60 dolar ödeme yapmanız gerekiyor. Club Access özelliğini satın aldığınızda ise diğer özelliklere ek olarak Open Grand League’de yarışabiliyorsunuz. Çevrimiçi odalar, özel etkinlikler, eğitim odaları gibi pek çok özelliğe de erişmenizi sağlayan bu paket, Trackmania Nations’ı en üst seviyede oynamak isteyen oyunculara hitap ediyor.

Trackmania Nations ne zaman çıkacak?

Önceki oyunlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Trackmania’nın yeni oyunu, 1 Temmuz’da Epic Games Store ve Uplay’de yayınlanacak. Oyunun ücretsiz olarak yayınlanması, pek çok oyuncuyu memnun edecektir.