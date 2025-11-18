Üç Adet Xiaomi Telefona Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi

Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini daha fazla cihaza göndermeye devam ediyor. Bugün de üç farklı model, yeni HyperOS 3 güncellemesine kavuşmuş durumda.

Bugün gönderilen güncelleme ile birlikte Poco X7, Poco X7 Pro ve Redmi Note 14 Pro kullanıcıları, Android 16 tabanlı HyperOS 3'ün sunduğu geliştirilmiş yapay zekâ özellikleri ve kullanıcı deneyimini artıran yenilikleri artık deneyimleyebilirler.

Güncelleme Poco X7, Poco X7 Pro ve Redmi Note 14 Pro'ya geldi

Güncelleme, Poco X7 ve Redmi Note 14 Pro için OS3.0.4.0.WOOMIXM, Poco X7 Pro için ise OS3.0.2.0.WOJEUXM sürümüyle sunuluyor. Yaklaşık 6.5 GB büyüklüğündeki bu güncelleme şu anda kademeli olarak sunulduğundan henüz Türkiye'deki kullanıcılara gelmemiş olabilir. Belirli aralıklarla telefonunuzdaki yazılım güncelleme kısmını kontrol etmenizde fayda var.

Mutlaka biliyorsunuzdur ama güncellemeden önce cihazınızda yeterli depolama alanı olduğundan ve şarjınızın en az %40 olduğundan emin olun. Önemli verilerinizi yedeklemeyi tercih edebilirsiniz.