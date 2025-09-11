HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği HyperOS 3 güncellemesi ile birlikte telefonlarınızı bir adım öteye taşıyacak yenilikleri bir araya getirdik.

Xiaomi telefon sahiplerinin merakla beklediği HyperOS 3 geçtiğimiz hafta resmî olarak tanıtıldı ve yazılımı daha kullanışlı, kişiselleştirilmiş hâle getiren ve kullanıcı deneyimini geliştiren birçok yeni özellik ve çok sayıda değişiklik getirdi.

Biz de bu içeriğimizde, Xiaomi'nin bu büyük güncellemesini bekleyenlerin veya çoktan beta sürümle geçmiş olanların kullanabileceği en büyük 5 yeni özelliği sizler için bir araya getirdik.

Xiaomi Super Island

Xiaomi Super Island, gerçek zamanlı uygulama güncellemelerini ve bildirimlerini gösteren HyperOS 3'ün en büyük görsel yükseltmelerinden biri. Apple'ın Dinamik Adası'na benzer şekilde çalışıyor olsa da kendi benzersiz özellikleri bulunuyor. Xiaomi'ye göre bu özellik 70'ten fazla hizmeti destekliyor.

Birçok Android markası da benzer bir özelliğe sahip ancak Xiaomi'nin Super Island'ını farklı kılan şey, aynı anda üç Island bölümüne ve mini panele kadar desteklemesidir. Bu, kullanıcıların mevcut ekrandan ayrılmadan birden fazla canlı etkinlik veya bildirim arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanıyor. iPhone'larda ise yalnızca iki canlı etkinlik gösterilebiliyor.

Yepyeni tasarım ve yeni simgeler

En son HyperOS sürümü, sistem genelinde görsel yükseltmeler getiriyor. Daha canlı renk paletlerinin yanı sıra, yuvarlatılmış köşeler ve gösterişli bir görünüme sahip yeni simgeler, görsel olarak çekici ve tanınmalarını kolaylaştırıyor. Durum çubuğu da yeni simgeler ve daha yumuşak animasyonlarla yeniden tasarlanmış durumda.

HyperOS 3 ayrıca yarı saydam, buzlu arka planlara sahip yeni bir sıvı cam tasarımına sahip ve bu tasarım da iOS 26'nın Liquid Glass tasarımına oldukça benziyor.

Daha kolay ve daha fazla özelleştirme

HyperOS 3, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmanıza olanak tanıyan çok çeşitli özelleştirmeler sunuyor. Buna, fotoğrafları kilit ekranında sinematik görsellere dönüştürebilen yapay zekâ tarafından oluşturulan yeni dinamik duvar kâğıtları da dâhil. Artık ekranı her açtığınızda, cihaz benzersiz bir görsel tasarım sunuyor. Xiaomi buna "Sinematik kilit ekranı" diyor.

Xiaomi ayrıca merkezi bir kilit ekranı düzenleme arayüzü sunarak kilit ekranında değişiklik yapmayı da kolaylaştırıyor ve kullanıcıların duvar kâğıtlarını, temaları, saat yüzlerini ve bulanıklık efektlerini tek bir yerden değiştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca daha kişiselleştirilmiş bir kilit ekranı deneyimi yaratmak için yeni saat stilleri, yeni yazı tipleri ve duvar kâğıtları da mevcut.

Yazılımsal iyileştirmeler

Xiaomi ayrıca hızlı ve sorunsuz bir yazılım deneyimi sunmak için de önemli iyileştirmeler yaptı. HyperOS 3, geçen yıl tanıtılan HyperCore teknolojisi üzerine inşa edildi. Böylelikle Xiaomi, %21 daha hızlı uygulama başlatma, CPU yükünde %4 azalma ve video oynatma için %10 güç azaltma vaat ediyor.

Oyun deneyimi de %15 iyileştirilmiş. Ayrıca oyun kare hızları ve oyun dokunma tepki gecikmesinde %9 azalma var.

Cihazlar arası sorunsuz entegrasyon

Xiaomi, tüm Xiaomi cihazlarının birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak her büyük güncelleme ile ekosistemini sıkılaştırıyor ve HyperOS 3 de bunlardan biri. Xiaomi ayrıca Windows kullanıcıları için de iyileştirmeler getirirken iOS cihazlarıyla aradaki boşluğu kapatmaya çalışıyor.

Şirket, yeni ekosistem özelliklerinden yararlanmak için hem macOS hem de iPad OS üzerinde çalışan özel bir masaüstü uygulaması yayımladı. HyperOS 3, Android uygulamalarının macOS üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Mac kullanıcıları üç adede kadar mobil uygulama penceresi çalıştırabilirken, Windows kullanıcıları altı adede kadar çalıştırabiliyor.

Ayrıca HyperOS 3, kullanıcıların Apple cihazlarında Touch ID kullanarak Xiaomi telefonlarının kilidini açmalarına olanak tanıyor. Aramalar, mesajlar ve mesajlaşma uygulamaları için bildirimler artık Xiaomi ve Apple cihazları arasında sorunsuz bir şekilde senkronize ediliyor. Xiaomi telefonlar ve Mac'ler arasında dosya paylaşımı ve medya görüntüleme de çok daha kolay hâle gelmiş durumda.

Peki siz HyperOS 3 ile gelen hangi yeniliği beğendiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.