Gerek sinematik açıdan gerekse de doğru işlendiğinde hikayeleriyle büyük beğeni kazanan uçak filmleri, hepimizin içindeki aksiyon hazzını ortaya çıkarır. Bugün sizlere aksiyona, gerilime ve uçaklara doyabileceğiniz 10 başarılı filmi sunacağız.

Günümüzde en hızlı ulaşım araçlarından biri olan uçaklar, sadece yolcu taşıma amaçlı değil savaş durumlarında da etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu devasa taşıtları uçuran pilotlar ise tarzlarıyla her zaman farklılık oluşturuyor. Elbette böylesine ilgi çekici bir konuda sayısız film yapıldı. Bu filmlerden bazıları bir uçağın içindeki aksiyon dolu maceralar olduğu gibi savaş pilotlarının savaşlarda ya da eğitim sırasında gerçekleştirdiği mücadeleyi gösteriyor.

Sinematik açıdan çok güzel görüntüler oluşturduğu için pek çok başarılı filmin çekildi. Bugün sizlere uçak temalı birbirinden başarılı 10 yapımı sunacağız. Listemize başlamadan önce bu içeriğin öznel olduğunu ve listemiz dışında pek çok başarılı filmin yer alabileceğini söyleyelim. Eğer sizin de izlemekten çok fazla zevk aldığınız uçak filmleri bulunuyorsa bunları yorumlar kısmında bizlerle ve takipçilerimizle paylaşabilirsiniz. Hazırsanız listemize başlayalım.

En başarılı uçak filmleri

Top Gun

Non-Stop

Flight

Anadolu Kartalları

Pearl Harbor

The Aviator

Sully

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

United 93

The Red Baron

Top Gun (1986)

Başrollerini Tom Cruise ve Klly McGillis’in paylaştığı bu efsane yapım, uçak filmleri denildiğinde aklımıza gelen ilk filmler arasında yer alıyor. Bir donanma pilotunun Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatan film, savaş uçağı hayranlarına adeta görsel bir şölen sunuyor.

Non-Stop (2014)

Kimin suçlu kimin suçsuz olduğunun adeta birbirine girdiği film, 12.000 metre yükseklikte aksiyonun adeta dibine vuruyor. Liam Neeson’ın başrolde yer aldığı yapım, uçakta uçan 200 yolcunun hayatını tehlikeye atan 1 kişiyi aramakla geçiyor. Herkesin potansiyel suçlu kabul edildiği uçakta, suçluyu bulmaya çalışan terör sorumlusu Bill (Liam Neeson) bile suçlu olarak görülmeye başlanmıştır.

Flight - Uçuş (2012)

Filmde arızalanan bir uçağı müthiş çabayla en az hasarla yere indirmeyi başaran bir pilotu görüyoruz. Hatta bir ara uçağın irtifa kaybetmemesi için devasa yolcu uçağını ters çevirdiğini dahi görüyoruz. Bir kahraman olarak yere inen pilotun araştırmalar sonucunda aslında çok da masum olmadığı görülüyor.

Anadolu Kartalları (2011)

Başrolünde Çağatay Ulusoy, Özge Özpirinçci, Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin yer aldığı film, savaş uçağı pilotu olmayı hedefleyen öğrencilerin etrafında şekilleniyor. Ülkemizden çıkan ve son derece güzel bir hikaye ve sinematik sahnelere sahip olan Anadolu Kartalları, son derece güzel eleştiriler aldı.

Pearl Harbor (2001)

2. Dünya Savaşı’nın en kilit noktalarından biri olarak sayabileceğimiz Pearl Harbor’daki olayları iki pilot ve bir hemşirenin gözünden anlatan film, Japonya’nın Pearl Harbor’daki ABD donanmasına yaptığı sürpriz saldırıyı anlatıyor. Filmde anlatılan saldırı, ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan saldırı olarak biliniyor.

The Aviator - Göklerin Hakimi (2004)

Ülkemize Göklerin Hakimi ismiyle gelen The Aviator, Leonardo DiCaprio’nun başrolünde yer aldığı bir film. Howard Huges’un biyografisini anlatan film, havacılık ve sinema alanında yükselen bu efsane ismi ve onun aşk hayatını anlatıyor.

Sully (2016)

2009 yılında New York’un Hudson nehrine acil iniş yapıp pek çok yolcunun hayatını kurtaran Sully isimli pilotun gerçek hikayesini anlatan film, bu pilotun yaşadığı olayı ve olaydan sonraki yeni hayatını gözler önüne seriyor.

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yapan ve bir düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Vecihi Hürkuş’un hayat hikayesini anlatan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman, hayatını uçak üretmeye ve yeni pilotlar eğitmeye adamış bu önemli ismi tanımamızda önemli rol oynuyor. Ayrıca Şener Şen’in Vecihi karakterini canlandırdığı “Gülen Gözler” filmini de saygıyla anıyoruz.

United 93 - Uçuş 93 (2005)

Dünyanın en büyük terör saldırısı olarak kabul edilen 11 Eylül saldırılarında teröristler eşzamanlı olarak 4 uçak kaçırmıştı. Bu uçaklardan dördüncüsü olan United Airlines şirketine ait 93 sefer sayılı uçakta yaşananları anlatan film, uçaktaki teröristlerle uçaktaki yolcuların verdiği mücadeleyi anlatıyor.

The Red Baron - Kızıl Baron (2008)

Birinci Dünya Savaşı’nda Alman pilotu Manfred von Richthofen’in hayatını anlatan Kızıl Baron, Alman - İngiliz ortak yapımı olarak çekildi. Alman ordusuna bağlı Richthofen’in Kanadalı pilot Arthur Roy Brown’a yardım ettiğini gördüğümüz film, dram yönü ağır basan ve savaşın şiddetini gördüğümüz bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.