Virüsleri tespit edebilme potansiyeline sahip bir cihaz geliştirmek için, uçak üreticisi Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc. ilk adımı attı.

2019'un sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, şu an neredeyse dünya üzerindeki tüm ülkelerde görülüyor. İnsan sağlığını büyük ölçüde tehdit eden salgın, küresel ekonomiye de büyük zararlar veriyor. Havacılık, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Salgınla beraber güven kaybeden havacılık sektörü, kaybedilen güveni geri kazanabilmek için Airbus ve Silikon Vadisi merkezli girişim Koniku Inc. ortaklığında bir proje başlattı.

Bu iki şirket, sahip olduğu sensörler sayesinde hastalıkları saptama potansiyeline sahip olacak bir cihaz geliştirmek için çalışmalarına başladı. Koniku Inc, Financial Times'a aktardığına göre cihaz havayı koklayarak içinde neler olduğunu raporluyor.

Şu an prototip aşamasında olan cihaz, testleri geçtiği zaman havaalanı ve uçaklarda kullanılabilecek. Cihazın kullanıma başlanmasıyla ilgili henüz tarih verilmemiş. İtalyan koltuk firması Aviointeriors yaptığı tasarım çalışmalarıyla, salgın sonrası dönemde uçak yolculuklarının nasıl yapılacağını modellemişti.

Aviointeriors’ın Instagramdan paylaştığı “Janus” koltuk tasarımında, koronavirüsün yayılma riskini azaltmak için yolcular arasına cam bölmeler konduğu görülüyor.

Tasarım, yan yana oturan yolcuların ters yönlere bakacak şekilde yerleşmesini sağlıyor. Böylece yolcular asla yüzyüze gelmeyecek şekilde seyahat ediyor.