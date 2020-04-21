Salgın Sonrasında Uçakların Değişimini Gösteren Konsept

Tüm ülkeler, koronavirüs salgınını atlatmak için çeşitli önlemler alıyor. Peki ya salgın sonrasında neler olacak? Uçak koltuklarının değişimini gösteren bir konsept çalışması, bu soruya havayolu tarafında cevap arıyor.

Koronavirüs salgınının küresel çapta yayılmasının ardından artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı konuşuluyor. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle özellikle havayolu ulaşımı büyük oranda düştü. İtalyan tasarım şirketi Avio Interiors, salgın sonrasında uçaklarda nelerin değişebileceğine dair bir konsept ortaya koydu.

Avio Interiors, koronavirüs salgını sonrasında uçakla seyahat eden yolcuların güvenliği için iki uçak koltuğu tasarımı paylaştı. Konseptler, uçaklara gelecekteki uçuşlarda yolcuları birbirinden izole etmeyi sağlayan koltuklar getiriyor. Salgın sonrasında alınacak önlemler de en az salgın sırasında alınanlar kadar önemli.

Konseptler, uçak koltuklarına yolcuları koruyan bölmeler getiriyor

Şirketin web sitesine göre "Glassafe" adı verilen ilk konsept, aynı sıradaki koltukları paylaşan yolcular arasındaki etkileşimi daha güvenli hale getirmek için koltukları ayıran bölmeler öneriyor. Koltuğun her iki tarafını da kapatan şeffaf bölmeler, yolcuları izole etme amacı taşıyor.

Koltuklarda kullanılan saydam malzemeler yolcuların birbirleriyle hava yoluyla temaslarını önleme ve etkileşimleri en aza indirme amacı taşısa da olası bir kaza sırasında teşkil edebileceği risklerden bahsedilmiyor. Görsellerdeki tasarımlara bakılırsa, yolcuları koruyan bölmeler sert bir malzemeden tasarlanmış.

Avio Interiors'un "Janus Seat" adını verdiği ikinci konsepti ise izolasyonu biraz daha güvenli hale getiriyor. Bu kez ufak bir değişiklikle aynı sıradaki koltukların yönü de değiştirilmiş. Yine aynı şekilde yolcuların yan taraflarını kapatan bölmeler var. Tasarım, adını bir yüzü ileriye ve bir yüzü geriye dönük olan iki yüzlü Roma tanrısından almış.

Janus Seat konsepti, Glassafe'ten farklı olarak, basit bir eklentiden daha fazlasını gerektiriyor. Havayolu şirketlerinin bu konseptleriuygulamak için ortadaki koltukları sökerek yeniden montajlaması gerekiyor. Uçak koltuğu konseptleri her ne kadar fikir olarak güzel olsa da güvenilirliği konusunda belirsizlikler var. Ancak gelecekteki uygulamalara ilham kaynağı olabilir.