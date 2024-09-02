Yağmurlu havaların uçaklar için ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Peki ya dolu yağışlarının?

Gökyüzünde olmamamıza rağmen dolu yağışları bizi bile çok korkutuyor, yaşanmasını istemediğimiz felâketlere yol açabiliyor.

Peki uçaklar dolu yağışlarına karşı nasıl bir önlem alıyor olabilirler?

Dolu yağışları uçaklara çok ciddi zararlar veriyor.

Dolu yağışından hasar görmüş bir uçak.

Aslında en başta dolu fırtınalarının etkili olduğu bölgelerin radar sistemleriyle tespit edilerek uçuş planlaması sırasında bu bölgelerden uzak durulmasının sağlanması yer alıyor. Pilotlar, dolu yağışının görüldüğü bulutlardan kaçınmak için rotalarını değiştirebiliyorlar.

Hava trafik kontrolü ve uçaklardaki meteoroloji radarları, dolu taşıyan fırtına bulutlarını tespit edebiliyor. Bu sayede uçaklar tehlikeli bölgelere girmeden önce uyarılabilir ve gerekli önlemler alınabilmiş oluyor.

Malzemeleri, dolu gibi sert etkili yağışlara karşı dirençli üretiliyor.

Uçakların gövdeleri, özellikle burun kısmı, kanat ön kenarları ve motor girişleri, dolu yağışına karşı dayanıklı malzemelerle güçlendiriliyor. Böylece dolu yağışının uçak üzerinde oluşturabileceği hasar minimize ediliyor.

Bazı uçaklarda dolu ve diğer hava koşullarına karşı dayanıklılığı sağlamak adına özel kaplamalar kullanılıyor. Bu da oluşabilecek hasarı olabildiğince minimuma indiriyor.

Uçağın hızının düşürülmesi de etkileri minimize eder.

Eğer bir uçak dolu yağışının etkisine maruz kalırsa, pilotlar uçağın hızını azaltarak dolu tanelerinin çarpma etkisini azaltabilir. Bu, hasarın boyutunu küçültmeye yardımcı olabilir. Tabii bunların yanında havaalanlarında kullanılan gelişmiş iklim izleme ve erken uyarı sistemleri de dolu fırtınalarının oluşumunu önceden tespit ederek uçuş operasyonlarına gerekli uyarıları iletmeye yardımcı oluyor.

Tüm bunların yanında uçakların düzenli bakımları da hayati bir öneme sahip. Uçağın dış yüzeyinde, kanatlarında, motorlarında ve diğer hassas bölgelerinde doluya karşı zayıf noktalar olup olmadığına bakılması gerekiyor.

Ve son bir ihtimal de hava yolu şirketlerinin erken iniş ya da uçuş iptali kararı vermeleri olacaktır.

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