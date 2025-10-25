Ücretsiz Oyun İndirebileceğiniz İnternet Siteleri (Bu Platformları Daha Önce Duymadığınıza Eminiz)

En popüler oyun platformları olan Steam ve Epic Games'te de ücretsiz oyun oynamak mümkün ama bu içeriğimizdeki internet sitelerini daha önce hiç duymadığınıza eminiz.

Ücretsiz oyun denildiğinde aklınıza hemen Steam veya Epic Games gibi dev platformlar geliyor olabilir ancak oyun evreni sandığınızdan çok daha büyük. Bu büyük vitrinlerin gölgesinde kalmış, bağımsız geliştiricilerin, retro oyun tutkunlarının ve yaratıcı toplulukların bir araya geldiği harika internet siteleri var. Bu siteler, size binlerce oyunu tamamen yasal ve bedava olarak sunarken, aynı zamanda oyun dünyasının daha butik ve özgün tarafını keşfetme imkânı tanıyor.

Biz de bu içeriğimizde o bilindik büyük isimleri bir kenara bırakıyoruz. Sizi, korsan veya yasa dışı hiçbir içeriğe bulaşmadan, doğrudan geliştiricilerin kendi elleriyle sunduğu veya yasal olarak ücretsiz hâle gelmiş klasik oyunları bulabileceğiniz güvenilir ve harika alternatiflerle tanıştıracağız.

Keşfedilmeyi bekleyen ücretsiz oyun siteleri

Itch.io: Bağımsız oyunların kalbi

Burası bağımsız oyun geliştiricilerinin mekânı diyebiliriz. Binlerce geliştirici, tutkuyla hazırladığı oyunları burada yayınlıyor. Itch.io'da aklınıza gelebilecek her türde on binlerce ücretsiz oyun bulabilirsiniz. Korku, macera, bulmaca, deneysel sanat oyunları... Ne ararsanız var. Hatta geliştiricilerle doğrudan etkileşime geçebilir ve oyun dünyasının yaratıcı ruhunu en saf hâliyle burada deneyimleyebilirsiniz.

Game Jolt: Oyuncu ve geliştirici topluluğu

Tıpkı Itch.io gibi Game Jolt da bağımsız oyun geliştiricilerini ve oyuncuları bir araya getiren sosyal bir platformdur. "Indie" oyunların yanı sıra büyük oyunların hayranları tarafından yapılmış "fan game"leri de burada yasal olarak bulabilirsiniz. Kendi oyun zevkinize göre topluluklara katılarak yeni oyunlar keşfetmek için harika bir yer.

Acid-Play: En kapsamlı Freeware arşivlerinden biri

Acid-Play, uzun yıllardır hizmet veren ve içinde binlerce "freeware" (tamamen ücretsiz yazılım) oyun barındıran güvenilir bir sitedir. Kullanıcıların oyunlara puan ve yorum bırakabilmesi sayesinde, hangi oyunun popüler ve oynamaya değer olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Arayüzü biraz eski görünse de içerisindeki oyun arşivi gerçekten bir hazine değerinde.

My Abandonware: Yasal nostalji durağı

"Abandonware", artık üreticisi tarafından satılmayan ve desteklenmeyen eski oyunlara verilen isimdir. My Abandonware, telif hakkı süresi dolmuş veya yayıncısı tarafından serbest bırakılmış binlerce klasik oyunu yasal olarak indirmenize olanak tanır. Prince of Persia, Doom veya The Incredible Machine gibi çocukluğunuzun efsane oyunlarını yeniden oynamak isterseniz, doğru adres burası.

SourceForge: Açık kaynak oyunların yuvası

Eğer "açık kaynak" (open-source) dünyasına meraklıysanız, SourceForge tam size göre. Burası sadece oyun değil, her türlü ücretsiz yazılımın geliştirildiği ve paylaşıldığı dev bir platform. "Games" (Oyunlar) kategorisine girdiğinizde, topluluk tarafından geliştirilen, tamamen ücretsiz, reklamsız ve kısıtlamasız yüzlerce oyun bulabilirsiniz. Eski efsane oyunların (mesela RollerCoaster Tycoon gibi) açık kaynak kodlu versiyonlarından, tamamen özgün projelere kadar geniş bir yelpazesi var.

Caiman.us: Retro freeware cenneti

Caiman, Retro freeware oyunlar konusunda en zengin arşivlerden biridir. 4000’den fazla ücretsiz eski oyun bu sitede bulunmaktadır. Site 2009 yılında kurucusunun vefatı nedeniyle güncellenmeyi durdurmuş olsa da barındırdığı geniş oyun arşivi hâlâ erişime açıktır. Özellikle 80’ler-90’ların PC oyunlarını arayanlar için yelpazesi altın değerindedir.

Home of the Underdogs: Eski oyunları bulabileceğiniz nadir yerlerden

80’ler ve 90’larda çıkıp artık satışta bulunmayan eski PC oyunlarını arıyorsanız, Home of the Underdogs sitesi ilk uğramanız gereken yerlerden biridir. Çok geniş bir retro oyun kütüphanesine sahiptir ve detaylı arama filtreleri sunar. Eski DOS/Windows oyunlarını ücretsiz indirmek için güvenilir bir kaynaktır (yazılım sahipleri tarafından terk edilmiş, abandonware kapsamındaki oyunlar). Site düzenli aralıklarla güncellenmeye devam etmektedir.