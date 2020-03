Ücretli Oyunları Zaman Zaman Ücretsiz Yapan 8 Platform

Ücretli bilgisayar oyunlarına ücretsiz olarak ulaşmak isteyen çok. Dünyanın pek çok popüler oyun platformu ise zaman zaman ücretsiz oyunlar paylaşıyor. Biz de söz konusu platformları sizin için tek bir başlık altında topladık.

Oyun fiyatları yükseldikçe hem oyuncular hem de şirketler ücretsiz sürümlere yönelmeye başladı. Örneğin çıkışından bu yana ücretli bir seri olan Call of Duty, tarihinde ilk defa bu yıl PC için ücretsiz bir oyun olan Warzone ile hayatımıza girdi. Nitekim Warzone başta olmak üzere hem güzel hem de ücretsiz olan oyunların bir eksiği var: Hikaye.

Bize anlatacak bir şeyleri olan oyunların çoğu ücretli. Elbette yasa dışı yöntemlere başvurarak söz konusu oyunlara ulaşmak mümkün, ancak çok çok riskli. Oyunların satıldığı online mağaza ve kütüphaneler ise kullanıcı sayılarını artırmak adına bazen çok sağlam indirimler düzenliyorlar. Bugün, ücretsiz oyun paylaşan platformlara yakından bakıyoruz.

Ücretsiz oyun paylaşan servisler:

My Abandonware

Epic Store

Reddit / freegames

Steamgifts

GOG

Humble Bundle

DLH.net

Steam

Tamamen ücretsiz retro oyunlar

Retro oyun sevenler için özel hazırlanmış bir site My Abandonware. Sitede bulunan oyunlar üreticileri tarafından serbest bırakılmış yani artık ücretsiz olarak indirilebiliyorlar. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunlar arasında Need For Speed, Warcraft, Civizilation, The Incredible Machine gibi bir döneme damgasını vurmuş oyunlar bulunuyor. 1400’den fazla oyun indirebileceğiniz sitede, herhangi bir hesap açmadan direkt olarak dilediğiniz oyunu indirebilirsiniz.

Steam'e rakip olarak karşımıza çıkan Epic Games'in online oyun platformunda zaman zaman diğer platfromlara taş çıkartan kampanyalar bulunuyor. Biliyoruz Steam kullanıcısıysanız Epic'e geçmek ve ayrı bir kütüphane açmak zor. Tüm oyunlarınıza aynı yerden ulaşmak isteyebilirsiniz. Ancak Epic Store, Steam'e karşı verdiği rekabette üstün gelmek adına çok sayıda ücretsiz kampanya düzenliyor. Biz de sizin için düzenli olarak buradan duyuruyoruz.

Çekilişle tamamen ücretsiz oyunlar

Steam hesabınızla kaydolabileceğiniz Steamgifts sitesinde, diğer kullanıcılara Steam tarafından verilen hediyeleri gönderebilir ya da diğer kullanıcılardan bu hediyeleri alabilirsiniz. Site, güçlü altyapısı sayesinde son derece güvenli bir hizmet sunuyor. Sitedeki diğer kullanıcılarla iletişimde kalarak verilen hediyelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

CD Projekt Red'in bi projesi olan GOG internet sitesinde, yasal ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz pek çok torrent oyun, film ve video bulabilirsiniz. Yıl içerisinde pek çok ücretsiz oyun kampanyası yapıyor. Bu kampanyaları düzenli olarak size aktarıyoruz, ancak doğrudan GOG kullanıcısı olarak da sık sık takip edebilirsiniz. GOG tarafından verilen ücretsiz oyunlar, süresiz olarak GOG Galaxy kütüphanenizde ekli kalıyor.

Humble Bundle, yasal olarak indirebileceğiniz en geniş oyun koleksiyonuna sahip internet sitelerinden bir tanesi. Siteye premium üye olduktan sonra pek çok oyunu, yüksek orandaki indirimlerle satın alabilirsiniz. Ücretin bir kısmı oyun üreticilerine, bir kısmı ise site yöneticilerine gidiyor. Humble Bundle, sık sık kullanıcılarına özel ücretsiz paketler ve hediye oyunlar sunuyor. Site kapsmanda sunulan ücretsiz oyunları buradaki sayfamızdan da takip edebilirsiniz.

“By gamers, for gamers” sloganıyla hareket eden DLH.net, 20 yıldan uzun süredir oyun sektöründe hizmet veriyor. Kullanıcılarıyla sık sık ücretsiz oyun anahtarı paylaşan site, her yeni üye olan kullanıcısına da ücretsiz bir Steam anahtarı hediye ediyor. Ücretli bilgisayar oyunlarını ücretsiz ve yasal olarak indirme konusunda en tecrübeleri platformlardan biri olan DLH.net sitesini aktif olarak takip ederseniz, pek çok oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Steam topluluğunda ücretsiz oyun paylaşımları yapan pek çok farklı grup var. Free Games! GiveAways ve Game GiveAway Group bunlar arasında en popüler olanlar. İki grubun da 100 binden fazla üyesi bulunuyor. Steam’deki bu ve buna benzer gruplara katılarak pek çok ücretli oyunu ücretsiz olarak indirme şansını yakalayabilirsiniz. Ayrıca Steam'de ücretsiz olan oyunları sizlere buradaki sayfamız üzerinden sık sık duyuruyoruz.

Ücretsiz olarak oyun indirebileceğiniz bazı servisler bu şekilde. Yasal oyunculuk hem güvenli hem de artık oyuncuların ciddi birer tercihi haline gelmeye başladı. Sizde listedeki servisleri ya da sizin için düzenli olarak yaptığımız ücretsiz oyun duyurularını takip ederek yasal oyun oynayabilirsiniz.