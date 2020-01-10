Steam Fiyatı 25 Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Webtekno ekibi olarak sizlere zaman zaman ücretsiz olarak sunulan oyunlardan bahsediyoruz. Çeşitli platformlar, Steam ve Epic Games gibi platformlarda belirli tutarlar karşılığında satılan oyunları kendi platformlarında ücretsiz olarak sunuyorlar ve böylelikle de oyunseverler, söz konusu oyunlara herhangi bir ücret ödemeden sahip oluyorlar. Şimdi yine ücretsiz olan bir oyunla karşınızdayız.
Bu kez ücretsiz olarak sunulan oyun, Headsnatchers. Steam'de 25 TL karşılığında satılan bu oyun, kısa süreliğine Humble Bundle'da ücretsiz oldu. Üstelik ücretsiz olarak alabileceğiniz Headsnatchers isimli oyunu, Steam kütüphanenize de ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi, önce Headsnatchers'ın ne olduğuna ardından da oyuna nasıl ücretsiz olarak sahip olacağınıza yakından bakalım.
Bu ilginç ve eğlenceli diyebileceğimiz oyundaki amacımız, çevrimiçi ya da lokal olarak oynayabileceğiniz rakiplerinizin kafasını ısırarak ele geçirmek. Onlarca farklı tasarım oluşturabildiğiniz oyunda, pek çok farklı mod bulunuyor ve bu modların her birisinde rakibinizin kafasını farklı bir amaç uğruna kullanıyorsunuz.
Oyun, küçük bir depolama alanına ihtiyaç duymasına rağmen sistem gereksinimleri açısından biraz cimri diyebiliriz. Çünkü geliştirici ekip, oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde Intel Core i7 işlemci, 12 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 960 ekran kartı kullanılması gerektiğini söylüyor. Ancak oyunu orta ayarlarda oynamayı tercih ederseniz, sisteminizin çok da güçlü olması gerekmiyor.
Oyunu ücretsiz olarak Steam kütüphanenize eklemek için yapmanız gerekenler
- İlk olarak burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Humble Bundle mağaza sayfasına erişin.
- Oyuna ücretsiz olarak sahip olmak için bir Humble Bundle hesabınızın olması gerekiyor. Google veya Facebook hesabınızı kullanarak platforma giriş yapabileceğiniz gibi e-posta adresinizi kullanarak da üye olabiliyorsunuz. Bunun için, az önce eriştiğiniz sayfanın sağ üst kısmında bulunan "Login" ya da "Sign Up" butonunu kullanabilirsiniz.
- Sisteme giriş yaptıktan sonra yeniden kampanyanın sayfasına erişin ve "Get the Game" yazan butona tıklayın. Karşınıza çıkacak olan yeni ekranda da gerekli onaylamaları yapın. Böylelikle Headsnatchers'a ait kod, e-posta adresinize gönderilmiş olacaktır.
- E-posta adresinize gönderilen içerikte "Redeem Now" ibaresinin yer aldığını göreceksiniz. Bu ibarenin üzerine tıklayın.
- Yeni bir sayfanın açıldığını göreceksiniz. Bu sayfanın altına doğru baktığınızda, "Reveal your Steam key" yazan bir bölüm göreceksiniz. Bu butona tıkladığınızda Headsnatchers için Steam aktifleştirme kodu, karşınıza çıkacak.
- Kodun hemen sağ tarafında "Redeem" yazan bir bölümün olduğunu göreceksiniz. Bu koda tıkladığınızda, yeni bir sayfa açılacak ve Steam'e yönlendirileceksiniz. Dilerseniz tarayıcı üzerinden dilerseniz de Steam uygulamasını kullanarak oyunu hesabınıza tanımlayabiliyorsunuz.
- Headsnatchers'ı Steam uygulaması üzerinden etkinleştirmek için uygulama giriş yapın ve üst kısımda bulunan menülerden "Oyunlar"a tıklayın. Hemen ardından da açılabilir menüde yer alan "Steam'de ürün etkinleştir" isimli seçeneğe tıklayın.
- Karşınıza çıkacak küçük menüde "İleri" seçeneğine tıklayarak kodu gireceğiniz sayfaya gelin. Ardından da kopyaladığınız kodu buradaki boşluğa yapıştırın.
- Yeniden "İleri" seçeneğine tıkladığınızda, oyun doğrudan Steam hesabınıza eklenmiş olacaktır.