Steam Fiyatı 25 Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Popüler oyun platformlarından Humble Bundle, Steam fiyatı 25 TL olan Headsnatchers'ı ücretsiz yaptı. Sadece 2 gün boyunca ücretsiz olarak sunulan oyun, Steam kütüphanesine de eklenebiliyor.

Webtekno ekibi olarak sizlere zaman zaman ücretsiz olarak sunulan oyunlardan bahsediyoruz. Çeşitli platformlar, Steam ve Epic Games gibi platformlarda belirli tutarlar karşılığında satılan oyunları kendi platformlarında ücretsiz olarak sunuyorlar ve böylelikle de oyunseverler, söz konusu oyunlara herhangi bir ücret ödemeden sahip oluyorlar. Şimdi yine ücretsiz olan bir oyunla karşınızdayız.

Bu kez ücretsiz olarak sunulan oyun, Headsnatchers. Steam'de 25 TL karşılığında satılan bu oyun, kısa süreliğine Humble Bundle'da ücretsiz oldu. Üstelik ücretsiz olarak alabileceğiniz Headsnatchers isimli oyunu, Steam kütüphanenize de ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi, önce Headsnatchers'ın ne olduğuna ardından da oyuna nasıl ücretsiz olarak sahip olacağınıza yakından bakalım.

Bu ilginç ve eğlenceli diyebileceğimiz oyundaki amacımız, çevrimiçi ya da lokal olarak oynayabileceğiniz rakiplerinizin kafasını ısırarak ele geçirmek. Onlarca farklı tasarım oluşturabildiğiniz oyunda, pek çok farklı mod bulunuyor ve bu modların her birisinde rakibinizin kafasını farklı bir amaç uğruna kullanıyorsunuz.

Oyun, küçük bir depolama alanına ihtiyaç duymasına rağmen sistem gereksinimleri açısından biraz cimri diyebiliriz. Çünkü geliştirici ekip, oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde Intel Core i7 işlemci, 12 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 960 ekran kartı kullanılması gerektiğini söylüyor. Ancak oyunu orta ayarlarda oynamayı tercih ederseniz, sisteminizin çok da güçlü olması gerekmiyor.

Oyunu ücretsiz olarak Steam kütüphanenize eklemek için yapmanız gerekenler