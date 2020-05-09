Ucuz Akıllı Telefonların Fiyatları Bir Anda Yükselişe Geçti

200 doların altındaki fiyat etiketiyle ülkemizde yoğun ilgi gören akıllı telefonlar, son uygulamalar ve döviz kurunun artışıyla bir anda yükselişe geçti. Artık ucuz diyemeyeceğimiz bu akıllı telefonların son zamanlardaki fiyatı değişimlerini sizler için derledik.

Türkiye’de akıllı telefon fiyatları neredeyse her gün değişiyor. İşin üzücü olan tarafıysa bu değişiklikler genellikle yukarı yönlü olması. Öyle ki bir önceki gün satın aldığınız akıllı telefonu bir sonraki gün incelediğinizde 500 TL hatta daha fazlasına fiyat artışlarını görebiliyorsunuz. Peki, ülkemizde akıllı telefon fiyatları neden bu kadar artıyor?

Aslına bakacak olursak ülkemizde satılan akıllı telefonların neredeyse tamamı yurt dışından ithal ediliyor. Durum böyle olunca son zamanlarda her geçen gün artan döviz kuru, akıllı telefon fiyatlarında büyük bir artışa neden oluyor. Bunun yanı sıra ülkemizdeki vergiler ve şirketlerin ülkemizde uyguladığı fiyat politikaları da akıllı telefon fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

200 doların altındaki akıllı telefonların satış fiyatlarında büyük artış:

Döviz kurunun son bir ay içerisindeki önlenemez artışıyla birlikte amiral gemisi akıllı telefonları almak zaten bir hayale dönüştü. Öte yandan ülkemizde yoğun ilgi gören, 200 doların altındaki fiyatlarla müşterilerin beğenisini kazanan akıllı telefonlar da yaşanan son olaylardan nasibini aldı.

Üstüne üstlük dünkü haberimizde sizlere aktardığımız, 200 dolardan ucuz telefonların ithalatına getirilen ‘gözetim uygulaması’ da gerek ithalatçı garantili akıllı telefonların fiyatını gerekse de ikinci el akıllı telefon piyasasını alt üst etti. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin 200 doların altındaki bu akıllı telefonların önceden ne kadara satıldığına ve şimdiki fiyatlarına daha yakından göz atalım.

Redmi Note 8 128 GB

2000 TL’nin altındaki fiyat etiketiyle herkesin gözdesi olan Redmi Note 8, son fiyat artışıyla birlikte artık bu fiyat bandının çok üstüne çıkmış durumda. Öyle ki Ocak 2020’de 1.649 TL’den satışa sunulan akıllı telefon, şu anda 2.315 TL’ye kadar ulaşmış durumda. Telefonun son 6 ay içerisindeki fiyat değişimine yukarıdaki grafikten göz atabilirsiniz.

Redmi Note 8 Pro 128 GB

Redmi Note 8 ailesinin tepe modeli olan Note 8 Pro da artan fiyatlarla müşterileri üzen akıllı telefonlardan biri. Aralık 2019’da 1.748 TL’ye kadar düşen fiyatlarla satın alınabilen cihaz, şu anda 2.800 TL seviyesinden listeleniyor.

Samsung Galaxy A51 128 GB

Dörtlü arka kamerası ve uygun fiyatıyla son dönemlerin fiyat/performans canavarlarından olan Samsung Galaxy A51’in şu anda piyasada bulunan en ucuz satış fiyatı 2.799 TL. Akıllı telefon, geçtiğimiz şubat ayında 2.449 TL civarında fiyatlarla satışa sunuluyordu.

Samsung Galaxy M20 32 GB

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un giriş seviyesi cihazlarından olan Galaxy M20, daha geçtiğimiz hafta 1.299 TL’den bulunabiliyordu. Akıllı telefonu şu anda satın almak isterseniz en azından 1.700 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Huawei P20 Lite 64 GB

Huawei P20 serisinin uygun fiyatlı modeli olan P20 Lite, geçtiğimiz mart ayında 1.429 TL’den satın alınabiliyordu. E-ticaret sitelerinin zaman zaman uyguladığı kampanyalarla fiyatı 1.250 TL seviyesine kadar düşen akıllı telefon, şu anda 2.200 TL’lere kadar ulaşan fiyatlarla listeleniyor.

Huawei Y6 2019 32 GB

Huawei’nin piyasada bulunan en uygun akıllı telefonlarından olan Y6 2019, geçtiğimiz dönemlerde 1.000 TL’nin altındaki fiyat etiketiyle çokça tercih ediliyordu. Telefonun güncel fiyatıysa 1.200 TL seviyesinde.

Xiaomi Redmi 8A 32 GB

1.000 TL’nin altındaki giriş seviyesi akıllı telefonlardan bir diğeri olan Xiaomi Redmi 8A da fiyatı artan bir başka telefon. Geçtiğimiz aylarda 950 TL bandından listelenen telefonun güncel fiyatı 1.200 TL seviyelerinde.

Huawei P Smart 2019

Android 9.0 Pie ile kutusundan çıkan Huawei P Smart 2019’u geçtiğimiz aylarda satın almak isteseydiniz 1.450 TL gibi bir fiyat ödemeniz gerekiyordu. Telefona şimdi sahip olmak isterseniz 1.650 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

LG Q60 64 GB

Kampanyalarla birlikte geçtiğimiz dönemlerde fiyatı 1.049 TL’ye kadar düşen LG Q60, şu anda farklı e-ticaret sitelerinde 1.550 TL seviyesinden alıcılarını bekliyor.

Orta ve üst sınıf akıllı telefonların fiyatları da bir hayli yükseldi:

200 doların altındaki akıllı telefonların fiyatlarındaki artışın yanı sıra orta ve üst segmente ait telefon fiyatları da bir hayli yükseldi. Son zamlarla birlikte zaten birçok kişi için hayal olan ‘amiral gemisi’ seviyesindeki cihazlar, araba fiyatlarıyla yarışır hâle geldi. Gelin bir de bu modellerdeki fiyat artışına göz atalım.

Xiaomi Mi 9T

Sunduğu özelliklerle geçtiğimiz yılın en dikkat çeken orta seviye akıllı telefonlarından olan Xiaomi Mi 9T, 2.499 TL’lik fiyat etiketiyle de birçok kişinin tercihi olmuştu. Son düzenlemelerle fiyatı 3.100 TL seviyesine çıkan akıllı telefonu satın almadan önce artık iki kez düşünmemiz gerekiyor.

Samsung Galaxy A71

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un geçtiğimiz yıl sonunda tanıttığı Galaxy A71, L şeklindeki dörtlü kamera kurulumu ve 4.500 mAh’lik bataryasıyla seviyesinin en iddialılarından biri. Nisan ayında 3.100 TL seviyesinden listelenen cihazı şu anda satın almak için 3.500 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor (3.400 TL’lik satışta stok bulunmuyor).

Realme 6 Pro

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye özel bir kampanyayla 3.199 TL’den satışa çıkan Realme 6 Pro, sunduğu özelliklerle tam bir fiyat/performans canavarı olarak nitelendiriliyordu. Akıllı telefonun güncel fiyatıysa 3.500 TL seviyesine ulaşmış durumda.

Samsung Galaxy S10

Geçtiğimiz yıla ait bir amiral gemisi modeli olan Galaxy S10, aradan geçen zamanla birlikte fiyatı düşmesi gerekirken artan telefonlardan biri. Son zamanlarda fiyatı 4.990 TL seviyesine kadar gerileyen akıllı telefon, şu anda tekrardan 6.000 TL gibi fiyatlarla listeleniyor.