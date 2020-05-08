200 Dolardan Ucuz Telefonlar İçin Daha Fazla Vergi Ödenecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yeni bir düzenleme, fiyatı 200 dolardan ucuz olan telefonların ithalatını zorlaştırıyor. Yeni uygulama kapsamında vatandaşlar, yurt dışından telefon getirmek istediklerinde bu telefonun fiyatı üzerinden değil, devletin belirlediği bedel üzerinden vergi ödeyecekler.

Hükümet yetkilileri, vatandaşların yurt dışından telefon getirmelerini pek istemiyorlar. Bu bağlamda çeşitli çalışmalar da yapan yetkililer, özellikle de geçtiğimiz yıl, yurt dışından premium telefon getirme oranını neredeyse sıfıra indirecek adımlar attılar. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yeni bir karar ise, fiyatı düşük olan cep telefonlarının da yurt dışından getirilmesinin önüne geçecek gibi görünüyor.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre vatandaşlar, artık bedeli 200 dolardan düşük olan telefonlar için farklı bir uygulamaya dahil olacaklar. Bu uygulama kapsamında vatandaşlar, bedeli 200 dolardan düşük olan telefonları yurt dışından getirmek istediklerinde "gözetim uygulaması"na tabi olacaklar.

Gözetim uygulaması nedir? Süreç nasıl işleyecek?

Yurt dışından herhangi bir ürün getiren vatandaşlar, normal şartlarda bu ürünün bedeline göre vergi veriyorlar. Dolayısıyla 200 doların altındaki telefonlar için de bugüne kadar bedelleri üzerinden vergilendirme yapılıyordu. Gözetim uygulaması kapsamında ödenecek vergi ise telefonun fiyatı üzerinden değil, devletin belirlediği bedel üzerinden gerçekleşecek.

Gözetim uygulaması kapsamında fiyatı 200 dolardan daha düşük olan telefonların ithalatı, bir belgeye bağlı olacak. Bu nedenle vatandaşların yurt dışından telefon getirmek için Ticaret Bakanlığı onaylı Gözetim Belgesi alması gerekecek ve 200 dolardan daha ucuz bir telefon ithal ettikleri zaman ilgili gümrük idaresine bu belgeyi ibraz etmek zorunda olacaklar. Belge olmadan bu ürünlerin Türkiye'ye girişi mümkün olmayacak.

Gözetim Belgesi nasıl alınacak?

Vatandaşlar, Gözetim Belgesi alabilmek için ilk olarak e-devlet kapısına başvuracaklar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden elektronik imza ile de Gözetim Belgesi başvurusunda bulunabilecek. İnternet üzerinden başvurularda sorun yaşanması halinde fiziksel olarak da belge başvurusunda bulunulabilecek. Gözetim Belgesi'nin süresi ise 6 ay ile sınırlı olacak.

Gözetim uygulaması, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak resmen yürürlüğe girmiş durumda. Böylelikle vatandaşlar artık yurt dışından fiyatı 200 dolara kadar olan bir telefon getirmek istediklerinde daha farklı vergi bedelleri ödemek zorunda kalacaklar.