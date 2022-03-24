'Ucuza Otomobil' Dolandırıcılarına 1088 Yıl Hapis İstemi

Vatandaşları "sazan sarmalı" olarak isimlendirilen bir yöntemle dolandıran çete hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Örgütün kurucularına 1088 yıla kadar hapis cezası istendi. İşte dikkat edilmesi gereken dolandırıcılık yönteminin detayları.

İstanbul merkezli bir dolandırıcılık şebekesi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çetenin masum vatandaşları nasıl kandırdıkları tüm detayları ile anlatıldı. Gelin hep birlikte, "sazan sarmalı" olarak isimlendirilen bu dolandırıcılık yönteminin detaylarına ve zanlılar hakkında istenen cezalara yakından bakalım.

İddianamede yer alan bilgilere göre dolandırıcılar, vatandaşları vergi dairesinden ucuza araba çıkarma vaadi ile kandırıyorlardı. Dolandırıcıların beyanlarına göre icralık durumda olan otomobiller piyasa fiyatının altına çıkarılıyor, bu sayede de vatandaşın harcadığı para düşüyordu. Üstelik bu sistemden faydalanmak için araç bedelinin sadece yüzde 10'luk kısmının peşin olarak ödenmesi gerekiyordu. Yani vatandaş, her halükarda karlı olduğunu düşünüyordu.

Tuzağa düşen ilk kişi "şanslıydı"

Dolandırıcılar, tuzaklarına düşürdükleri ilk mağdura gerçek bir otomobil devrediyorlardı. Bu yüzden sisteme giren ilk kişi şanslıydı. Ancak bunun devamı vardı. Dolandırıcılar, ellerinde çok sayıda otomobil olduğunu, farklı kişiler için de bu uygulamanın yapılabileceğini söylüyorlardı. Karlı çıkacağını düşünen vatandaş da eşine dostuna haber vererek genelde en yakınlarını bu sistemin bir parçası haline getiriyordu. Ancak bu kişilere araba devri yapılmıyor, paranın yüzde 10'luk kısmını yatıran kişiler, parasından olduklarıyla kalıyorlardı. Dolandırıcılar, hedefledikleri parayı topladıktan sonra da sırra kadem basıyor, bazı durumlarda ise tehdit ve şantaj ile vatandaşı sindiriyorlardı.

İşte bu yöntemi uygulayarak 58 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 32 kişilik şüpheli kademesine rekor ceza istendi. Örgütün kurucuları olarak bilinen iki kişi için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 328 yıldan 1088 yıla kadar hapis cezası istendi. Örgüt yöneticilerine yardım edenler için de “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan 170 yıldan 564 yıla kadar hapis cezası istendi. Örgütün diğer üyeleri benzer oranlardaki cezalarla yargılanıyorlar. Davanın nasıl sonuçlanacağı ilerleyen dönemlerde belli olacak.