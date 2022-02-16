Binlerce faydalı eğitimin bulunduğu bir platform olan Udemy, bugün bambaşka bir kursla gündeme geldi. Bu kurs, öğrencilerine 'musallatlı kişiyi cinden kurtarma' gibi şeyler öğretmeyi vadediyordu. Udemy'nin Yasaklı Konular listesinde 'bilim dışı teoriler' maddesinin olmasıysa dikkat çekti.

Akla gelebilecek birçok kategoride kendi alanında uzman isimlerin kapsamlı dersler sunduğu Udemy, bugün oldukça ilginç bir kursla gündeme geldi. Kendisini ‘Havass uzmanı’ olarak tanımlayan Neyzen Nar isimli bir eğitmen tarafından ( Eğitmen sayfasının URL’sinde farklı bir isim gözüküyor ) listelenen ve satışa sunulan 4,5 saat uzunluğundaki bu ders, kişilere ‘havass ilmi’nin temellerini öğretmeyi vadediyor.

400’ü aşkın kişi tarafından satın alınan bu kursun ‘Öğrenecekleriniz’ kısmında listelediği maddelerse ‘Cini konuşturma, büyü bozma, büyüler, tılsımlar ve vefkler hakkında bilgi sahibi olma, musallatlı kişiyi cinden kurtarma, cinleri bir mekândan def edebilme, medyumluk becerilerini elde etme ve kendini büyüye veya cine karşı savunabilme’ gibi ifadeler yer alıyor.

Kurs, internet kullanıcılarının tepkisini çekti:

Öte yandan 4,5 saatlik bu kurs, havass temellerinin ‘ilk aşaması’ olarak tabir ediliyor. Bir diğer ‘öğretilerinden’ birisi de “Dolandırıcı ile gerçek medyumları ayırt edebilme” olan bu kursun devam kurslarıysa 1 – 5 saat aralığında değişiyor ve her birinden ücret alınıyor.. Ayrıca kursun en son Mayıs 2021’de güncellendiği görülüyor. Kursun konusunun ve temasının Udemy’nin Yasaklı Konular listesinde doğrudan yer almıyor. Fakat ‘Yanlış bilgilendirebilecek veya yönlendirebilecek içerik’ başlığı altında ‘Bilim dışı teoriler’ ifadesinin izin verilmeyen örnek olarak listelendiğini belirtelim.

Udemy’deki bu ilginç kurs, elbette internette tepki topladı: