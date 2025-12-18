Tümü Webekno
Online Eğitimde Dev Birleşme: Udemy ve Coursera Arasında Birleşme Anlaşması İmzalandı

Udemy ve Coursera arasında imzalanan yeni birleşme anlaşmasına göre eğitim teknolojisi alanının iki büyük şirketi hisse değişimine yönelik önemli bir adım attı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Online eğitim sektöründe dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Eğitim teknolojisi alanının iki büyük markası Udemy ve Coursera, tamamen hisse değişimine dayalı bir birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak yeni şirketin yaklaşık 2,5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması bekleniyor. Birleşmenin, gerekli onayların ardından gelecek yılın ikinci yarısında sonuçlanması öngörülüyor.

İkiliden yeni bir şirket doğuyor

2

Yapılan anlaşmaya göre Udemy hissedarları, sahip oldukları her bir Udemy hissesi karşılığında 0,8 Coursera hissesi alacak. Bu oran, Udemy hisseleri için son 30 günlük ortalama kapanış fiyatına göre %26’lık bir prim anlamına geliyor.

Coursera, birleşme sonrası geniş kapsamlı bir hisse geri alım programı başlatmayı planlıyor. Birleşik şirketin yıllık gelirinin 1,5 milyar doların üzerine çıkması, operasyonel verimlilik sayesinde ise iki yıl içinde 115 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Coursera CEO’su Greg Hart, birleşmenin küresel yetenek dönüşümünü hızlandıracağını ve inovasyon gücünü artıracağını vurgularken, Udemy CEO’su Hugo Sarrazin ise bu adımın özellikle yapay zekâ destekli ürünlerin gelişimini hızlandıracağını söyledi.

