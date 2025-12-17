Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Warner Bros., Paramount'un 108 Milyar Dolarlık Teklifini Kabul Edip Etmediğini Açıkladı

Netflix'le anlaşan Warner Bros.'a Paramount'tan 108 milyar dolarlık teklif gelmişti. Warner Bros., bu teklife olan yanıtını açıkladı.

Warner Bros., Paramount'un 108 Milyar Dolarlık Teklifini Kabul Edip Etmediğini Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Netflix, geçtiğimiz haftalarda tüm sektörü şaşırtan bir açıklama yaparak eğlence devi Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Ancak bu anlaşma Warner Bros. Discovery’nin önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğindeki ayrılışından sonra gerçekleşecekti. Ayrıca anlaşmanın düzenleyicilerden onay alıp almayacağı bilinmiyordu.

Tartışmalar devam ederken Warner Bros.’un taliplerinden olan Paramount’tan da beklenmedik bir hamle gelmişti. Paramount, yakın zamanda Warner Bros.’u satın almak için 108 milyar dolarlık karşı teklif yapmıştı. Bugün Warner Bros’tan bu teklife yanıt geldi.

Warner Bros. yönetimi, Paramount’un 108 milyar dolarlık teklifini resmen reddetti

wb

Bugün yapılan resmî açıklamalara göre Warner Bros.’un yönetim kurulu, Paramount’un 108 milyar dolarlık satın alım teklifini resmen reddettiklerini duyurdu. Yönetim, 8 Aralık’ta verilen teklifin oybirliğiyle çıkarlarına uygun olmadığını ve bu yüzden kabul edilmediğini aktardı.

Paramount yöneticileri, açıklamalarının devamında Netflix ile 82,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarına bağlı kalacaklarını aktardı. Yönetim, Netflix anlaşmalarının kendilerine daha uygun olduğunu da ekledi. Bu açıklamayla birlikte Warner Bros.’un Paramount’a geçme ihtimali iyice azalmış gibi görünüyor. Öyle ki 25 milyar dolar daha fazla paraya rağmen Warner Bros. teklifi kabul etmiyor ve Netflix’e satılmak istiyor.

Netflix Warner Bros., arasındaki anlaşma, sektörde ciddi tartışmalar yaratmış durumda. Birçok kişi, Netflix’in HBO başta olmak üzere birçok seri ve platformun sahibi olan Warner Bros.’u alışının sektörde tam bir tekel yaratacağını düşünüyor. Öte yandan Netflix’in film ve dizileri çıkarış biçiminin de sinema kültürüne iyice zarar vereceği yönünde eleştiriler var. Düzenleyicilerden onay alıp almayacağını ilerleyen dönemde göreceğiz. Anlaşmanın tamamlanmasına daha uzun bir süre var.

Hakları Netflix'e Geçecek Tüm Warner Bros. Marka ve Yapımları (82 Milyar Dolar Ucuz Kalmış Diyeceksiniz) Hakları Netflix'e Geçecek Tüm Warner Bros. Marka ve Yapımları (82 Milyar Dolar Ucuz Kalmış Diyeceksiniz)
Netflix webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Aralık 2025 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo8 ile Tiggo7, Çok Uygun Fiyatlarla Satışta!

Aralık 2025 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo8 ile Tiggo7, Çok Uygun Fiyatlarla Satışta!

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim