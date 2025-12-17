Warner Bros., Paramount'un 108 Milyar Dolarlık Teklifini Kabul Edip Etmediğini Açıkladı

Netflix'le anlaşan Warner Bros.'a Paramount'tan 108 milyar dolarlık teklif gelmişti. Warner Bros., bu teklife olan yanıtını açıkladı.

Netflix, geçtiğimiz haftalarda tüm sektörü şaşırtan bir açıklama yaparak eğlence devi Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Ancak bu anlaşma Warner Bros. Discovery’nin önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğindeki ayrılışından sonra gerçekleşecekti. Ayrıca anlaşmanın düzenleyicilerden onay alıp almayacağı bilinmiyordu.

Tartışmalar devam ederken Warner Bros.’un taliplerinden olan Paramount’tan da beklenmedik bir hamle gelmişti. Paramount, yakın zamanda Warner Bros.’u satın almak için 108 milyar dolarlık karşı teklif yapmıştı. Bugün Warner Bros’tan bu teklife yanıt geldi.

Warner Bros. yönetimi, Paramount’un 108 milyar dolarlık teklifini resmen reddetti

Bugün yapılan resmî açıklamalara göre Warner Bros.’un yönetim kurulu, Paramount’un 108 milyar dolarlık satın alım teklifini resmen reddettiklerini duyurdu. Yönetim, 8 Aralık’ta verilen teklifin oybirliğiyle çıkarlarına uygun olmadığını ve bu yüzden kabul edilmediğini aktardı.

Paramount yöneticileri, açıklamalarının devamında Netflix ile 82,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarına bağlı kalacaklarını aktardı. Yönetim, Netflix anlaşmalarının kendilerine daha uygun olduğunu da ekledi. Bu açıklamayla birlikte Warner Bros.’un Paramount’a geçme ihtimali iyice azalmış gibi görünüyor. Öyle ki 25 milyar dolar daha fazla paraya rağmen Warner Bros. teklifi kabul etmiyor ve Netflix’e satılmak istiyor.

Netflix Warner Bros., arasındaki anlaşma, sektörde ciddi tartışmalar yaratmış durumda. Birçok kişi, Netflix’in HBO başta olmak üzere birçok seri ve platformun sahibi olan Warner Bros.’u alışının sektörde tam bir tekel yaratacağını düşünüyor. Öte yandan Netflix’in film ve dizileri çıkarış biçiminin de sinema kültürüne iyice zarar vereceği yönünde eleştiriler var. Düzenleyicilerden onay alıp almayacağını ilerleyen dönemde göreceğiz. Anlaşmanın tamamlanmasına daha uzun bir süre var.