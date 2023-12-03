UEFA'nın cumartesi günü gerçekleştirdiği Euro 2024 kura çekimleri esnasında seyircilerin şok geçirmesine neden olan bir olay yaşandı. Soruşturma açılan bu tuhaf olayın arkasında kim var?

Dün düzenlenen UEFA Euro 2024 kura çekimlerini milyonlarca kişi, büyük bir heyecanla izledi. 2024'ün haziran ve temmuz aylarında Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası için dün kura çekildi.

Hamburg'da düzenlenen bu kura çekimlerine üst düzey isimler katıldı ve aynı zamanda milyonlarca kişi, heyecanlı bir şekilde kura çekimlerini takip etti. Çekimler esnasında kaynağı bilinmeyen inleme sesleri duyuldu.

Belirli aralıklarla duyulan seslere başta kimse anlam veremedi.

Çekimler esnasında sesleri duyanların yüzünde anlamsız bir ifade belirdi çünkü ne sesin kaynağı biliniyordu ne de amacı. Kameralara yansıyan görüntülerle beraber sesler bir kez daha duyuldu ve UEFA Genel Sekreteri ve Giorgio Marchetti de seslerden rahatsız olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Ancak sesin kaynağı bir süre sonra belirlendi ve kimliği tespit edildi. Meğerse bir YouTube yayımcısı, Pranking UEFA euro 2024 Draw with sex noise (seks sesleriyle Euro 2024 kura şakası) başlığı ile canlı yayın açmış ve o esnada bu sesleri çıkartmış.

Jarvo69 (Daniel Jarvis) isimli YouTube yayımcısı, bu şakayı canlı yayın yaparak paylaştı.

Daniel Jarvis, kura çekimlerinde dinlettiği sesleri önce canlı yayında ayarladı. Sahnedeki bir telefona bu sesleri arama sesi olarak ayarlayan Jarvis, canlı yayında bu telefonu arayarak sesin duyulmasına sebep oldu.

Stüdyoda yapılan araştırmalardan sonra sesin ait olduğu cep telefonu bulundu ve BBC, rahatsız olan seyircilerden özür diledi.