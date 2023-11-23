vivo, UEFA EURO 2024'ün Resmî Ortakları Arasına Katıldı

Gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek olan UEFA Avrupa Şampiyonası UEFA EURO 2024'ün resmî ortaklarından biri oldu. vivo, turnuvanın resmî akıllı telefon sağlayıcısı olacak.

Galler karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle millî takımımızın da katılma hakkı kazandığı UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası için çalışmalar devam ediyor. Bu tür turnuvaların pek çok farklı alanda sponsorları bulunuyor. EURO 2024'ün resmî akıllı telefon sağlayıcısı olmak için organizasyon ve vivo arasında bir anlaşma imzalandı.

vivo, taraftar etkinlikleri de düzenleyecek

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı dünya çapında 5 milyar futbolseverin takip etmesi bekleniyor. vivo, turnuvada çalışanlara amiral gemisi akıllı telefonlar ile iletişim desteği sağlayacak. Teknoloji devi ayrıca çeşitli taraftar etkinlikleri de gerçekleştirecek. vivo'nun etkinliklerinde, DJ'ler performanslar sergileyecek. Şirket, maçların ardından gerçekleştirilecek olan "Maçın Oyuncusu" töreninde de UEFA ile iş birliği yapacak.

vivo, daha önce UEFA EURO 2020'nin resmî ortağı olmuştu. O turnuvada da sosyal medya kampanyaları düzenlenmişti. Ayrıca turnuva tarihindeki önemli anların vivo'nun yapay zekâ teknolojisi ile renklendirildiğini görmüştük. Bu görseller sonradan UEFA'ya hediye edilmişti.

UEFA EURO 2024 turnuvası gelecek yıl Almanya'da gerçekleştirilecek. 14 Haziran'da ilk santrası yapılacak olan turnuvada Türkiye de mücadele edecek. Turnuva yaklaştıkça yeni sponsorluk anlaşmaları da açıklanacak gibi duruyor.