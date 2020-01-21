"UFO'ları, Zaman Yolculuğuna Çıkan İnsanlar Kullanıyor"

ABD'de bir bilim insanı, UFO'ların aslında uzaylılar tarafından değil, zaman yolculuğuna çıkmış insanlar tarafından kullanıldığını iddia etti. Bilim insanı, uzaylıların varlığındansa insanların zamanda yolculuk yapmasının daha makul olduğunu düşündüğünü ifade ediyor.

Bilim insanları, uzun yıllardır uzaydaki diğer yaşam olasılıklarını ve UFO'ları araştırıyorlar. Bugüne de somut bir kanıt bulunamamasına rağmen hakkında pek çok iddia ortaya atılan UFO'lar, şimdi ise bambaşka bir iddia ile gündeme geldi. Bir bilim insanı tarafından ortaya atılan iddia, uzunca bir süre bilim camiasının gündemini oluşturacak gibi görünüyor.

İddialar, ABD'deki Montana Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Michael Masters isimli bir profesöre ait. Profesör, UFO'ların aslında zaman yolculuğu yapan insanlar tarafından kullanılabileceğini iddia etti. Bu dikkat çeken açıklama, profesörün son kitabında da nedenleriyle birlikte yer alıyor.

Michael Masters'ın bu iddiası, beraberinde UFO'ların gerçek olduğu sonucuna ulaşıyor. Aslında gizemli uçan nesneler hakkında da henüz somut bir kanıt bulunmuyor. Yani bilim insanına göre UFO'lar gerçekten var ancak uzaylılar tarafından değil, zaman yolculuğu yapan insanlar tarafından kullanılıyor. Profesör, bu sonuca ulaşmak için multidisipliner bir yaklaşım izlediğini ifade ediyor.

Profesör, tüm bilim insanlarının görevinin ortak ve bilinmeyen soruların yanıtlarını bulmak olduğunu söylüyor. Uzayda bir şeylerin olduğunu kabul eden Masters, neler olduğunu anlamak için ön planda olmaları gerektiğini ifade ediyor ve diğer bilim insanlarını da ön planda olmaya davet ediyor. Zaman yolculuğu yapan insanların varlığının çok büyük bir iddia olduğunu ifade eden Masters, bu konunun üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor.

Profesör, uzaylıları düşünmenin zaman yolculuğu yapan insanları düşünmekten daha zor olduğunu ifade ederek kendisi için UFO'ları kullananların, zaman yolculuğu yapan insanlar olduğuvarsayımının daha makul olduğunu belirtiyor. İnsanların çok uzun zamandır dünya üzerinde var olduğunu ifade eden Masters, gelecekte de bunların olacağından ve çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olunacağından emin olduğunu söylüyor.

Profesörün açıklamaları ve bu açıklamaların yer aldığı kitap, bazı kesimler tarafından mantıklı bulunuyor ancak bilim insanları, bu konuda çok da ikna olmadılar. Çünkü uzay ve UFO'larla ilgili araştırma yapan pek çok isim, bu açıklamaların herhangi bir temele dayanmadığını kitabın içinin de boş olduğunu ifade ediyorlar. Söz konusu kişilere göre profesör, kendisini zaman yolculuğunun gerçek olduğuna inandırmış durumda.